Un detenido que cumple una condena firme por robo calificado protagonizó un violento episodio dentro del Destacamento 132° de las 500 Viviendas de Roca: dañó la puerta de la celda, se resistió cuando los efectivos intentaron controlarlo y terminó atacando en el rostro a un policía con un elemento punzante. El hombre estaba alojado en la dependencia policial por orden judicial ante un pedido del defensor.

La situación se desató durante la noche del domingo, cuando el detenido comenzó a alterarse dentro de la dependencia que funciona bajo jurisdicción de la Comisaría 31°. La escalada de violencia no quedó solamente en insultos o amenazas para evitar que el episodio terminara todavía peor.

En un primer momento, los efectivos intentaron dialogar con él para que depusiera su actitud. Pero lejos de calmarse, la reacción fue todavía más violenta. Los policías tuvieron que ingresar para reducirlo y controlar la situación dentro del destacamento.

Fue entonces cuando apareció el elemento que convirtió el procedimiento en un episodio mucho más peligroso. Durante la reducción, el detenido tenía en una de sus manos un objeto punzante que, de acuerdo con la información conocida hasta el momento, sería un clavo. Con ese elemento alcanzó a uno de los policías y le provocó un corte profundo en la zona de la mejilla derecha.

El uniformado terminó herido en el rostro y tuvo que ser trasladado al Hospital Francisco López Lima para recibir atención médica. El propio detenido también fue llevado al centro asistencial, aunque en su caso como consecuencia de la situación generada dentro de la dependencia.

Después del violento episodio, la causa tomó otro rumbo. La Fiscalía de turno dispuso que se iniciaran actuaciones por resistencia a la autoridad, lesiones y daños, mientras que integrantes del Gabinete de Criminalística trabajaron en el lugar para documentar lo ocurrido y reunir elementos que permitan reconstruir con precisión cómo se produjo el ataque.

Pero detrás de la agresión al policía aparece un dato que vuelve todavía más incómodo el episodio. El hombre tendría una condena firme por robo calificado y anteriormente se encontraba bajo un régimen de monitoreo electrónico. Sin embargo, terminó alojado en un destacamento policialpor decisión judicial.