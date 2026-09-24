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Alerta vecinal

Intentaban abrir un portón y los dueños los escucharon: los atraparon con un botín de elementos robados en Plottier

El procedimiento comenzó minutos antes de las 7 de este jueves 24 de septiembre, cuando una vecina escuchó ruidos y advirtió la presencia de los sospechosos en su domicilio. Además, un vecino aportó registros de cámaras en los que se los observaría intentando abrir vehículos estacionados en la zona.

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Por Julieta Robles

Periodista, redactora y editora
Jueves, 24 de septiembre de 2026 a las 10:30
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Dos hombres fueron demorados en el barrio Loteo Social II de Plottier luego de ser sorprendidos intentando abrir el portón de una vivienda.

Dos hombres fueron demorados este jueves 24 de septiembre en Plottier, luego de ser señalados por varios intentos de robo en diferentes puntos de la ciudad. El procedimiento comenzó durante las primeras horas de la mañana, cuando una vecina alertó a la Policía tras observar a dos personas intentando ingresar a su vivienda en el barrio Loteo Social II.

El hecho ocurrió minutos antes de las 7, cuando la mujer advirtió a los sospechosos mientras intentaban abrir el portón de su domicilio. Al notar su presencia, ambos escaparon del lugar y fueron buscados por efectivos de la Comisaría Séptima, que desplegaron un operativo en las inmediaciones.

Dos hombres fueron demorados tras intentar ingresar a una vivienda del Loteo Social II.

Tras un rastrillaje por sectores cercanos, los policías lograron localizar a los dos hombres y procedieron a demorarlos. Durante el operativo también secuestraron distintos elementos que quedaron bajo resguardo en la dependencia policial.

Entre los objetos encontrados había una bicicleta, cuatro amoladoras, dos taladros y otros elementos cuya procedencia es materia de investigación. Los elementos fueron trasladados y depositados en la Comisaría Séptima para continuar con las actuaciones correspondientes.

La Policía secuestró bicicletas, amoladoras, taladros y otros elementos durante el rastrillaje.

Además, la investigación sumó el aporte de un vecino del barrio, quien entregó registros de cámaras de seguridad. En las imágenes se observaría a los mismos hombres intentando abrir vehículos que se encontraban estacionados en la zona, por lo que se avanzaba para determinar si estarían vinculados con otros hechos ocurridos en el sector.

Los dos demorados fueron trasladados a la Comisaría Séptima de Plottier, donde quedaron a disposición de las autoridades mientras se desarrollan las actuaciones judiciales correspondientes. La Policía continúa analizando los elementos secuestrados y los registros fílmicos para establecer su posible relación con los distintos intentos de robo denunciados.

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