Un ataque al cajero que terminó con dos demorados

La madrugada de este lunes comenzó con un intento de robo en una sucursal bancaria de Centenario. Dos hombres intentaron violentar uno de los cajeros automáticos del banco ICBC, pero fueron sorprendidos por la Policía cuando intentaban escapar del lugar.

El hecho ocurrió alrededor de la 1:05 en la sucursal ubicada sobre calle Delia Salas al 1175, frente a la tercera rotonda de la Ruta Provincial 7.

Todo comenzó cuando el Centro de Operaciones Policiales (COP) recibió la activación de la alarma del sector de cajeros automáticos. El aviso movilizó de inmediato a efectivos de la Comisaría 52°, que llegaron en pocos minutos al lugar.

Los delincuentes intentaron violentar el cajero del ICBC, pero no lograron llevarse dinero. Fotos: Gentileza Centenario Digital

Quisieron huir, pero los alcanzaron a pocos metros

Al arribar a la entidad bancaria, los policías observaron a dos hombres en las inmediaciones. Según informó la fuerza, al advertir la presencia de los móviles ambos intentaron escapar, aunque fueron demorados a pocos metros del banco.

Tras asegurar la zona, los efectivos verificaron que uno de los cajeros automáticos presentaba importantes daños, principalmente en el teclado y en el sector del dispensador de dinero, señales de que había sido violentado para intentar acceder al efectivo.

De acuerdo con la información que trascendió, uno de los demorados llevaba colocada una tobillera electrónica por una medida judicial vigente, mientras que el otro tendría domicilio en el sector de peatonales del barrio Los Pioneros.

La rápida intervención de la Policía permitió demorar a los sospechosos cuando escapaban. Fotos: Gentileza Centenario Digital

La investigación busca determinar si actuaron solos

Luego de preservar la escena, intervino personal de Criminalística, que realizó las pericias y el relevamiento fotográfico para establecer cómo fue el ataque y qué herramientas utilizaron para dañar el cajero.

Además, los investigadores analizaban las cámaras de seguridad de la sucursal para determinar si hubo otras personas involucradas en el intento de robo y reconstruir con precisión la secuencia de los hechos.

La Fiscalía de Robos y Hurtos tomó intervención en la causa y dispuso las actuaciones judiciales correspondientes. Los dos demorados quedaron a disposición de la Justicia mientras avanza la investigación.

La alarma y la rápida respuesta evitaron el robo

El intento de robo no llegó a concretarse gracias a la activación del sistema de alarma y a la rápida respuesta policial. La intervención permitió detener a los sospechosos antes de que pudieran alejarse del lugar y preservar las pruebas que ahora serán fundamentales para el avance de la causa.