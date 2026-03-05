Desde este mes, los límites diarios para retirar dinero en efectivo en los cajeros automáticos sufrieron modificaciones y ahora varían según cada entidad bancaria. Los cambios buscan brindar mayor flexibilidad a los clientes y permitir extracciones mayores mediante aplicaciones o plataformas digitales, dependiendo de cada banco.

Entre las instituciones más destacadas, el Banco de la Provincia de Neuquén (BPN) mantiene un tope de $600.000 diarios, aunque este monto puede incrementarse mediante un trámite sencillo a través de su aplicación. Por su parte, Banco Provincia establece un límite máximo de $400.000 diarios con Cuenta DNI; con tarjeta de débito, el tope es de $170.000 por extracción, pudiendo llegar hasta $800.000 diarios según lo habilitado por el cliente.

En Banco Nación, los usuarios pueden retirar hasta $1.000.000 por día desde sus cajeros automáticos. Banco Ciudad permite extracciones de hasta $800.000 para clientes propios, incrementables a $1.200.000 mediante home banking; en cajeros de otros bancos o de la Red Banelco, el límite diario es de $60.000.

Por su parte, ICBC establece un tope de $400.000 diarios en cajeros automáticos y de $800.000 en terminales de autoservicio, mientras que sus clientes exclusive pueden retirar hasta $550.000 y $1.100.000 respectivamente. Banco Macro permite extracciones de hasta $1.000.000 diarios para clientes con tarjeta, y hasta $300.000 en cajeros propios sin tarjeta, con órdenes de $60.000; en cajeros de otras entidades, el límite es de $60.000 diarios.

En el caso de Banco Galicia, los clientes pueden retirar hasta $4.400.000 diarios combinando extracciones en cajeros y terminales de autoservicio. Con tarjeta de débito, el tope es de $4.000.000 en autoservicio y $400.000 en cajeros propios. Además, mediante la app Galicia y códigos QR, se pueden extraer hasta $1.000.000 sin tarjeta, o $250.000 mediante código generado para otra persona. En cajeros de la Red Banelco y Red Link, el límite es de $60.000 diarios.

BBVA permite extracciones de hasta $2.000.000 diarios con tarjeta de débito en cajeros automáticos y autoservicio. Este límite se puede combinar con retiros de $800.000 en cajeros o $1.200.000 sin tarjeta mediante biometría, y los montos pueden ajustarse desde la app o banca online. Por último, Banco Santander establece un tope de $900.000 diarios con tarjeta de débito para cuentas estándar, llegando a $1.700.000 para cuentas Platinum y Black, y $3.600.000 para clientes Pymes; los retiros sin tarjeta tienen un límite de $300.000, con opción de ampliación temporal desde home banking o la aplicación.