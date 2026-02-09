Un cajero automático BPN del barrio Provincias Unidas quedó inutilizado tras un nuevo episodio de vandalismo que volvió a encender la preocupación en la zona oeste de la ciudad. El equipo, ubicado en un sector de alto tránsito, apareció dañado y no pudo operar con normalidad.

El hecho fue advertido por vecinos que se acercaron a realizar trámites habituales y se encontraron con la sorpresa.

“Está roto, señora”

Una vecina relató que pasó por el lugar para retirar un comprobante y decidió no ingresar cuando advirtió la situación.

“Recién hace una hora que pasé por el cajero, porque necesitaba sacar el recibo y cuando voy a entrar, un señor me dice ‘está roto señora’. Metros antes de llegar veo a tres pibes fumando, que están siempre ahí, chicos que lo único que hacen es fumar distintas sustancias y me dio miedo, así que seguí caminando, no entré. Pero me di vuelta y dije ‘no, si está vandalizado por qué no hacer la denuncia’”, contó.

Según señaló, los jóvenes permanecen con frecuencia en ese punto y son conocidos en el sector.

Un cajero clave para el barrio

El equipo dañado es uno de los más utilizados por los vecinos de Provincias Unidas y zonas cercanas. En el sector también funcionan otros cajeros: uno en Carmen de Patagones y Alderete, otro en Río Diamante, frente a la comisión de Villa Farrel, y otro sobre Islas Malvinas, cerca del centro.

El fuera de servicio obliga a muchos a trasladarse varias cuadras para poder operar, especialmente adultos mayores que dependen de esos dispositivos para cobrar o retirar efectivo.

“Estamos cansados de que no dure nada”

El episodio no es aislado. En el barrio denuncian una seguidilla de daños en espacios públicos.

“Estamos cansado en el barrio de que no dure nada, no duran los juegos en la plaza, en la plaza no hay luz desde el jueves. Si recorrés el barrio encontrás juegos y lugares vandalizados”, afirmó la vecina.

También apuntó a otros puntos críticos: “En la plaza de Islas Malvinas al 1600, "Milton Aguilar" se llama. Ahí prenden fuego a los juegos plásticos, queman los tachos de la basura, es desastroso lo que hacen”, se lamentó.

Señalan domicilios y sectores

De acuerdo al testimonio, quienes protagonizan los destrozos serían jóvenes del propio barrio y de sectores cercanos.

“Son chicos del barrio Provincias Unidas y Sapere, los que rondan acá son de la calle Alberti al 1700 y de la calle Borlenghi. Ya se conocen los domicilios de esta gente”, aseguró.

Y agregó: “No les da la cabeza para tener elementos para hacer algo más, no es que rompen para comprar sustancias, rompen con piedras, con palos”.

Robos y daños en aumento

La preocupación no se limita al cajero. En los alrededores también se registraron robos y daños a vehículos.

“Yo vivo un poco para el lado del centro, límite con Santa Genoveva, y por acá pasan robando cubiertas de auxilio, hace un año y medio le robaron el auto a una vecina. Tenemos que tener cuidado de no dejar nada a la vista en los vehículos, porque dañan los cristales”, explicó.

Además, advirtió que los ataques también alcanzan al transporte público: “Los que rompen son los del barrio. Al problema lo tenemos en la sociedad. Atentan contra el transporte público”.

Un problema que se repite

Mientras el cajero permanece fuera de servicio, vecinos reclaman mayor presencia y medidas concretas para frenar los daños que, aseguran, se repiten semana tras semana.