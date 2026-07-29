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Dos prófugos

Los persiguieron por la ciudad y terminaron chocando contra un portón: atraparon al conductor cuando intentó huir a pie

El procedimiento se inició durante un patrullaje preventivo en Neuquén y terminó con la recuperación de un vehículo con pedido de secuestro vigente. El conductor escapó de la Policía, chocó contra un portón y fue demorado tras la persecución.

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Por Julieta Robles

Periodista, redactora y editora
Miércoles, 29 de julio de 2026 a las 09:20
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Los efectivos lograron detener al conductor y confirmaron que el rodado había sido denunciado como robado.

Un hombre fue detenido luego de una persecución policial que culminó cuando el vehículo robado en el que escapaba chocó contra el portón de una vivienda en inmediaciones de Pasaje Piñeiro y Aguado, en la ciudad de Neuquén. Tras el impacto, tres ocupantes descendieron del automóvil e intentaron huir a pie, aunque el conductor fue alcanzado por los efectivos, mientras que los otros dos lograron escapar.

El procedimiento comenzó durante un patrullaje preventivo realizado por personal de la División Motorizada, que detectó un vehículo sobre el que pesaba un pedido de secuestro vigente. Cuando los policías intentaron identificar al conductor, este aceleró y emprendió la fuga a alta velocidad por distintas calles de la ciudad.

La persecución finalizó cuando el conductor perdió el control del rodado e impactó contra el portón de una vivienda. Inmediatamente, los tres ocupantes abandonaron el automóvil con la intención de escapar, pero el rápido accionar de los uniformados permitió demorar al conductor.

El vehículo fue secuestrado y trasladado junto al demorado a la sede policial. Allí se confirmó que el automóvil tenía un pedido de secuestro vigente por una causa de hurto denunciada días atrás en la ciudad de Neuquén, mientras continúa la investigación para identificar y localizar a los otros dos ocupantes que lograron escapar.

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