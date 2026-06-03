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INVESTIGACIÓN JUDICIAL

Intentaron incendiar el consultorio del presidente del Concejo Deliberante de San Antonio Oeste

Bomberos y Policía intervinieron en la emergencia y hallaron una botella plástica derretida con aparente combustible. La Justicia abrió una causa penal para esclarecer el ataque contra Daniel López, quien está a cargo de la Intendencia

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Por Fabian Rossi

Redactor de Mejor Informado en Río Negro.
Miércoles, 03 de junio de 2026 a las 11:33
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El ataque dejó marcas visibles de fuego en las ventanas del inmueble Foto: Informativo Hoy

En la noche de este martes se registró un intento de incendio en el consultorio odontológico de Daniel López, presidente del Concejo Deliberante y actualmente a cargo de la Intendencia de San Antonio Oeste. El episodio ocurrió en la esquina de Belgrano y Rivadavia, donde se desplegó un importante operativo de los Bomberos Voluntarios y personal de la Comisaría 10ª.

La alerta ingresó un momento antes de la medianoche y al llegar al lugar los bomberos constataron que no había llamas activas, aunque observaron indicios de fuego sobre uno de los laterales del inmueble. Una ventana y parte de la pared exterior presentaban signos de exposición a altas temperaturas.

Asimismo, en las inmediaciones se halló una botella plástica parcialmente derretida, que según las primeras apreciaciones podría haber contenido algún tipo de combustible. Este hallazgo refuerza la hipótesis de un ataque intencional contra el consultorio, aunque todo es materia de investigación. 

López se encontraba presente durante la intervención y acompañó las tareas de inspección realizadas por los bomberos, quienes verificaron que no existieran riesgos de reactivación del foco ígneo. Una vez controlada la situación, se dio por finalizada la emergencia.

Posteriormente, el dirigente realizó una denuncia penal y la Justicia inició una causa para investigar el origen del hecho y dar con los responsables. El episodio generó fuerte preocupación en la comunidad, dado que se trata de un ataque contra un funcionario en ejercicio de la Intendencia.

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