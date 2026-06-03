Desde el hospital de Fernández Oro recordaron medidas de prevención ante el aumento de casos de varicela registrados en la región, recordando que se trata de una enfermedad viral altamente contagiosa que afecta principalmente a niños menores de 10 años, aunque puede presentarse a cualquier edad.

Desde el centro de salud explicaron que la varicela se transmite por vía aérea, a través de la tos o los estornudos de una persona infectada, y también por contacto directo con las lesiones en la piel. Entre los síntomas más frecuentes se encuentran la aparición de granitos o ampollas, intensa picazón, fiebre, tos y estornudos. Ante la presencia de estos signos o si se estuvo en contacto con una persona enferma, se recomienda acudir al hospital o al centro de salud más cercano para recibir atención médica.

El hospital recordó que la vacuna contra la varicela forma parte del Calendario Nacional de Vacunación y es obligatoria en Argentina desde 2015, siendo una de las principales herramientas para prevenir la enfermedad y reducir complicaciones.

El servicio de vacunación funciona de lunes a viernes de 7 a 13 horas, y los lunes y miércoles también de 14 a 19 horas. Actualmente se aplica la vacuna antigripal a personas mayores de 65 años, personas con factores de riesgo, embarazadas y niños menores de 6 años con orden médica.

Asimismo, se encuentran disponibles todas las vacunas correspondientes al calendario nacional. Para concurrir es necesario presentar DNI y carnet de vacunación. Desde el hospital reiteraron la importancia de mantener los esquemas al día y consultar ante cualquier síntoma compatible con varicela.