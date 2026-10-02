El asistente letrado Luciano Vidal formuló cargos contra dos hombres por intentar matar a otro mediante disparos de arma de fuego en una vivienda de San Patricio del Chañar y pidió que ambos permanezcan en prisión preventiva durante 4 meses.

Todo ocurrió el pasado 29 de septiembre, entre las 16:30 y las 16:50, en una vivienda del sector conocido como barrio La Costa, donde vive la víctima junto a su pareja.

Cómo fue el ataque que dejó a la víctima en terapia intensiva

Según la teoría del caso presentada por Vidal, durante la madrugada de ese día uno de los imputados, identificado como M.D.S., le había entregado un arma de fuego calibre 22 a la víctima a cambio de $30.000. Horas después, regresó para recuperar el arma, pero el hombre se negó a entregársela hasta que le devolviera el dinero.

Tras esa discusión, M.D.S. se retiró y luego volvió acompañado por C.D.O. Ambos comenzaron a disparar contra la vivienda. De acuerdo con la acusación, C.D.O. efectuó varios disparos desde el exterior, mientras que M.D.S. ingresó a la casa y disparó contra la víctima.

Uno de los proyectiles impactó en el tórax derecho del hombre y le provocó lesiones graves en el pulmón y una arteria, además de un shock hemorrágico. Fue trasladado de urgencia al hospital Castro Rendón, donde debió ser operado y recibió transfusiones de sangre. Al momento de la audiencia permanecía internado en terapia intensiva.

Imputados por microtráfico, encubrimiento y tentativa de homicidio

Además de la tentativa de homicidio, Vidal le imputó a C.D.O. los delitos de comercialización de estupefacientes y encubrimiento por receptación dolosa, en el marco de otras dos investigaciones. Por esos hechos, también solicitó que se habilite un plazo de 4 meses para continuar con la investigación penal preparatoria.

Al fundamentar el pedido de prisión preventiva para ambos imputados, Vidal planteó riesgos de fuga y de entorpecimiento de la investigación. Entre otros argumentos, señaló la gravedad del hecho, la pena en expectativa y la necesidad de resguardar a los testigos, que viven en las inmediaciones del lugar.

El juez de garantías Raúl Aufranc tuvo por formulados los cargos y dispuso la prisión preventiva de ambos imputados por cuatro meses. También ordenó que M.D.S., quien presentaba heridas, fuera trasladado a un hospital para recibir atención médica antes de regresar a su lugar de alojamiento.