Le robaron la mochila del auto mientras consultaba un precio e hicieron compras millonarias con sus tarjetas

Un nuevo hecho de inseguridad sacudió la rutina de un comerciante neuquino. Esta vez, el blanco fue Guillermo Martini, dueño de la panadería “Coquitos”, ubicada en calle Intendente Carro, quien sufrió el robo de su mochila con toda la recaudación del mediodía mientras hacía una consulta rápida en una maderera. Pero no fue todo, porque además le vaciaron las cuentas de una manera increíble.

“El viernes a las 12:50 salí un momento a averiguar un precio de madera antes de ir a buscar a mi hija al colegio. Dejé la mochila con la plata detrás del asiento de la camioneta y cuando volví, ya no estaba”, relató Martini en diálogo con Pancho Casado en AM550.

La camioneta no presentaba signos de violencia visibles. “Para mí me inhibieron el cierre centralizado. Además, es un furgón, está todo cerrado, no se ve nada desde afuera”, explicó el panadero.

Dentro de la mochila, además del dinero de la jornada, se encontraban sus tarjetas bancarias, documentos personales, y la cédula verde del vehículo. Aunque logró bloquear gran parte de las tarjetas rápidamente, los ladrones alcanzaron a realizar compras con una tarjeta de crédito. “Llegaron a hacer dos compras: una por un millón y medio, y otra por dos millones de pesos. Según el banco fue en un local llamado iClub en Río Negro”, detalló.

Ahora, lo que más le urge recuperar a Guillermo son sus documentos. “El dinero ya está perdido, pero si alguien encuentra mi documento, licencia o cédula verde, puede dejarlos en la panadería o en la radio”, pidió.