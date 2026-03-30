Un intento de robo que quedó a mitad de camino

Un intento de robo en una vivienda del barrio Melipal terminó con un hombre demorado tras un operativo que se activó mientras el hecho estaba en desarrollo.

Todo ocurrió cerca de las 21 del domingo, cuando se dio aviso sobre movimientos sospechosos en una casa ubicada sobre calle 1° de Mayo.

Fuga en segundos y una decisión que lo dejó solo

Al llegar al lugar, el personal de la Comisaría 21° detectó a un individuo que intentaba poner en marcha una motocicleta. Al advertir la presencia policial, escapó del lugar.

En paralelo, el segundo involucrado intentó huir saltando un paredón lindante, pero quedó dentro del inmueble.

Reducido dentro del patio

La fuga no prosperó para ambos. El hombre que había quedado dentro de la propiedad fue alcanzado en el patio, donde acató la voz de alto y fue reducido por los efectivos.

Como resultado, fue demorado un mayor de edad presuntamente vinculado al intento de robo.

Daños en el ingreso y causa en marcha

Tras asegurar el lugar, los efectivos constataron daños en la puerta de acceso a la vivienda, compatibles con un intento de ingreso forzado.

La Fiscalía interviene en la causa para avanzar con la investigación y determinar responsabilidades.

Un hecho que volvió a encender la alarma

El episodio ocurrió en un horario de alta circulación en el barrio y dejó en evidencia una modalidad que se repite: intentos rápidos, fuga inmediata y abandono cuando la intervención llega a tiempo.

La actuación policial permitió frenar la maniobra y retener a uno de los involucrados en el lugar.