La secuencia comenzó en la madrugada, cuando el silencio del barrio se cortó con ruidos extraños. Eran las 01:44 de este jueves cuando un llamado al 101 alertó sobre movimientos sospechosos en viviendas cercanas, en la zona de calle López y Planes, en Luis Beltrán.

Cuando los efectivos llegaron, el foco estaba claro: los ruidos provenían de un galpón conocido como “Candelita”. No hubo que esperar demasiado. En cuestión de segundos, los uniformados vieron a dos hombres salir por una de las ventanas, intentando escapar antes de ser descubiertos.

La reacción fue inmediata. Al notar la presencia policial, ambos intentaron huir saltando hacia el exterior. Uno de ellos no logró avanzar demasiado: cayó dentro del predio y fue reducido en el acto. El otro consiguió escapar trepando hacia los techos de viviendas cercanas, en una fuga desesperada que duró apenas unos minutos.

Con el operativo ya en marcha y el sospechoso identificado, el cerco se fue cerrando. El segundo hombre fue localizado poco después por personal que permanecía en la zona y terminó siendo interceptado sin posibilidad de continuar la huida.

Por disposición de la fiscal de turno, se iniciaron actuaciones judiciales por “hurto calificado en grado de tentativa”. Ambos hombres quedaron detenidos, mientras el Gabinete de Criminalística trabajó en el lugar para realizar las pericias correspondientes.