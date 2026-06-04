Un local céntrico ubicado en San Martín casi Avenida Argentina, en la ciudad de Neuquén, fue objeto de un acto de vandalismo durante la madrugada de este jueves. Según informaron fuentes locales, los responsables ingresaron con la intención de causar daño, aunque no pudieron llevarse ningún objeto de valor.

El establecimiento, de gran tamaño, funcionó en su momento como búnker de La Libertad Avanza, también como un café literario, pero actualmente no está en uso. A pesar de esto, conserva su mobiliario en el interior, incluyendo mesas y sillas, las cuales resultaron dañadas durante el ingreso.

Los responsables no pudieron llevarse nada, aunque dañaron mesas, sillas y la puerta con candado. Foto: Mejor Informado.

Los responsables no lograron abrir la puerta principal, que contaba con candado de seguridad, por lo que no pudieron sustraer elementos del lugar. La acción se centró únicamente en causar daños materiales a las instalaciones.

El local quedó vandalizado, con mesas y sillas dañadas, pero sin pérdidas económicas significativas debido a que no se encontraron objetos de valor. Las autoridades locales evaluarán los daños y buscan identificar a los responsables de este hecho.