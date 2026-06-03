Una secuencia ocurrida en la ciudad bonaerense de Zárate quedó registrada en video y generó una fuerte repercusión en redes sociales. Un comerciante que había denunciado el robo de mercadería en su local decidió salir a buscar al presunto responsable y terminó protagonizando una escena que ahora también es investigada por la Justicia.

Todo comenzó cuando el dueño de un comercio aseguró haber sido víctima de un robo. Según relató posteriormente, ya conocía a la persona que señalaba como responsable y decidió localizarla por sus propios medios.

Horas después, vecinos comenzaron a grabar una situación que llamó la atención de quienes circulaban por la zona. En las imágenes se observa a un hombre siendo arrastrado por una camioneta mientras varias personas observan lo que ocurría.

La grabación muestra que el sospechoso estaba sujeto al vehículo y avanzaba por la calle mientras intentaba mantenerse en pie. Durante la secuencia también se escuchan gritos, insultos y amenazas.

"Esto le hago a las ratas", se escucha decir al comerciante en uno de los videos que rápidamente comenzó a circular en redes sociales y grupos de mensajería.

La difusión de las imágenes provocó la intervención de las autoridades judiciales. A partir de ese momento se inició una investigación para reconstruir cómo se desarrollaron los hechos y determinar las responsabilidades de cada uno de los involucrados.

Por un lado, los investigadores trabajan sobre la denuncia original vinculada al robo sufrido por el comerciante. Sin embargo, la atención también está puesta sobre la conducta posterior del dueño del local, quien habría decidido actuar por cuenta propia en lugar de esperar el accionar policial.

Fuentes vinculadas a la causa indicaron que la Justicia analiza si existieron delitos relacionados con lesiones, amenazas o privación ilegítima de la libertad, además de las circunstancias que rodearon el supuesto robo inicial.

Los videos y testimonios de vecinos serán incorporados al expediente para intentar establecer qué ocurrió antes, durante y después de la secuencia que quedó registrada.

El caso reavivó el debate sobre las reacciones de algunas víctimas frente a hechos de inseguridad. Mientras algunos vecinos expresaron comprensión por el enojo del comerciante, otros cuestionaron la violencia del episodio y advirtieron sobre los riesgos de la llamada justicia por mano propia.

Ahora será la Justicia la encargada de determinar qué responsabilidades existen en cada uno de los hechos investigados y cuál fue el verdadero alcance de una secuencia que sacudió a Zárate y rápidamente se volvió viral en todo el país.