Los robos de cables y elementos de valor que suceden en los transformadores e instalaciones del Ente Provincial de Energía del Neuquén en Centenario ya dejaron de ocurrir en zonas rurales y alejadas. "Lo llamativo ahora es que sucede en pleno centro, en los barrios, y con una temeridad importante, porque son instalaciones energizadas y muy cercanas a líneas de media tensión" resaltó Mario Moya, presidente del EPEN en diálogo con Entretiempo por AM550.

La situación se repite hace tiempo y genera descargas y elevaciones de tensión

El presidente del ente explicó que "esto viene desde hace aproximadamente un mes y medio o dos meses. En abril empezamos a detectar robos, principalmente en las subestaciones, es decir, en los lugares desde donde abastecemos a varias manzanas". Moya indicó que lo que buscan es el material no ferroso, en este caso el cobre.

Los daños que se generan en cada robo no sólo afectan al servicio sino que también se pone en riesgo a quienes realizan estas acciones. "Existe un riesgo potencial de sufrir una descarga con consecuencias muy graves. Es importante remarcar que quienes cometen este delito pueden sufrir daños muy importantes en su salud" indicó Moya.

"Estamos muy preocupados por los distintos barrios afectados. Además, cada robo requiere una intervención nuestra para reparar los daños y restablecer el servicio, con el consiguiente malestar para los usuarios que deben esperar hasta que detectemos el problema, repongamos el servicio y restituyamos los materiales sustraídos", detalló.

Advierten que la problemática afecta a varias distribuidoras de la región

El presidente del EPEN resaltó que el robo de material no ferroso para su comercialización es un problema generalizado. "No afecta solamente al EPEN, ocurre también en muchas distribuidoras de la región", destacó.

Las medidas de prevención incluyen reuniones con el Ministerio de Seguridad. Apuntan a investigar aquellos lugares donde se compran cobre, aluminio y distintos materiales, algunos de los cuales ni siquiera están habilitados. "Lo estamos trabajando con la Policía y también con el municipio para identificar si existen cámaras que permitan registrar a los responsables", indicó.

En los casos que registraron en el último tiempo observaron que no sustraen grandes extensiones de material, por lo que el daño provocado termina siendo considerablemente superior al beneficio económico que obtienen. "No estamos hablando de varios metros o kilómetros de conductor. Eso sí ha ocurrido en otras oportunidades, especialmente en líneas de cobre pero este caso no, porque en distribución generalmente utilizamos aluminio" describió Moya.

"Insisto en que son acciones muy temerarias porque se realizan sobre instalaciones energizadas y muy cerca de líneas de media tensión, que pueden provocar una descarga eléctrica. Es realmente llamativo porque se trata de instalaciones en servicio, con un riesgo permanente. Estamos siguiendo el tema para entender cuál es el nivel de conocimiento que tienen estas personas para realizar este tipo de maniobras", señaló el presidente del EPEN.

"También queremos pedirles a nuestros clientes que, si observan alguna situación extraña, avisen a la Policía o a nuestra guardia operativa. De esa manera podremos evitar daños en las instalaciones, interrupciones del servicio y también posibles accidentes", concluyó.

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