Intentaron robarle la moto a un policía retirado y terminaron a los tiros por las calles de Cipolletti: dos detenidos

La mañana del sábado comenzó con una violenta secuencia en la ciudad de Cipolletti, donde dos jóvenes de 20 y 26 años fueron detenidos luego de un intento de robo que derivó en un enfrentamiento armado, corridas por distintas calles del barrio y disparos contra efectivos policiales.

Todo ocurrió alrededor de las 8.40, cuando un llamado al 911 RN Emergencias alertó sobre detonaciones de arma de fuego en la zona de calles J.M. París y Lago Mascardi. Minutos después, la Policía logró reconstruir que el episodio había comenzado durante un intento de robo contra un policía retirado.

Según informaron fuentes vinculadas a la investigación, el exuniformado llegaba a su vivienda en moto cuando fue interceptado por los dos delincuentes armados, en cercanías de Lago Nahuel Huapi y Luis Mailhet. La víctima se resistió al asalto y en ese momento comenzó un intercambio de disparos en plena vía pública.

Disparos durante la fuga y tensión en el barrio

Tras el tiroteo inicial, los sospechosos escaparon corriendo por calle Capitán Gómez en dirección oeste. Durante la huida continuaron efectuando disparos, incluso contra móviles policiales que participaban del operativo cerrojo montado para intentar detenerlos.

La situación generó momentos de tensión entre los vecinos del sector, que escucharon múltiples detonaciones y observaron el despliegue de patrulleros convergiendo desde distintos puntos de la ciudad mientras se desarrollaba la persecución.

Finalmente, uno de los jóvenes fue reducido en la intersección de J.M. París y Lago Mascardi por un policía retirado que colaboró en el procedimiento. Poco después, el segundo implicado fue detenido en la zona de Chile y Río Salado.

Un arma secuestrada y pericias en marcha

Fuentes policiales confirmaron que uno de los detenidos tenía debajo de su cuerpo un arma de fuego con su respectivo cargador. El arma fue secuestrada como parte de la investigación.

Tras el operativo, trabajó personal del Gabinete de Criminalística junto a efectivos de la Brigada de Investigaciones, quienes realizaron pericias en distintos puntos para reconstruir la secuencia del ataque y determinar cómo se produjo el intercambio de disparos que sacudió a Cipolletti desde las primeras horas del día.