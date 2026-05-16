Bajó a comprar en un shopping de Neuquén y cuando volvió su camioneta no estaba: la encontraron abandonada en Cipolletti

Una camioneta Toyota Hilux fue robada este viernes por la tarde en inmediaciones del Alto Comahue Shopping, en la ciudad de Neuquén, y horas más tarde apareció abandonada en Cipolletti, tras un operativo conjunto entre policías de ambas provincias.

El hecho ocurrió alrededor de las 18.55, cuando la Policía de Neuquén recibió el alerta por el robo de una Toyota Hilux roja que había sido estacionada sobre la colectora de Ruta 7, a la altura de calle Albardón, mientras su propietario realizaba compras en el supermercado del centro comercial.

Al regresar al lugar, el dueño constató que el vehículo ya no estaba. De inmediato, efectivos de la Comisaría Primera que cumplían servicio adicional en el shopping dieron aviso al Centro de Operaciones Policiales y comenzaron las actuaciones correspondientes.

Tras las pericias realizadas por Criminalística, la Toyota Hilux fue restituida finalmente a su propietario.

Según informaron fuentes policiales, a través de las cámaras de seguridad se logró determinar que la camioneta había cruzado hacia Cipolletti, por lo que se alertó a la Policía de Río Negro para desplegar un operativo de búsqueda.

Frente al Parque Rosauer

Desde la Comisaría Cuarta de esa ciudad se montó un procedimiento para intentar localizar el rodado. Finalmente, cerca de las 19.30, un móvil policial informó el hallazgo de una camioneta abandonada en el sector del Sanatorio Río Negro y la Biblioteca Bernardino Rivadavia, en cercanías del Parque Rosauer.

Tras verificar los datos, se confirmó que se trataba de la Toyota Hilux robada en Neuquén. El vehículo fue sometido a pericias por parte de Criminalística y posteriormente entregado nuevamente a su propietario.

Además, tomó intervención el Departamento Sustracción Automotores para avanzar con la investigación. Por el momento, no hay personas demoradas y continúan las tareas para intentar identificar a los responsables del robo.