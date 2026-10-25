Un joven de 17 años fue interceptado por personal policial durante un patrullaje preventivo en inmediaciones de las calles Lago Traful y Coihue, donde se hallaron elementos con características similares a dos armas de fuego y varias municiones.

El procedimiento se llevó a cabo el sábado, alrededor de las 22:10, cuando efectivos del Departamento Seguridad Metropolitana observaron a un grupo integrado por dos hombres y dos mujeres.

En ese momento uno de los masculinos se separó del grupo, cruzó de vereda, arrojó algunos elementos y se alejó del lugar.

Ante esta situación, los uniformados lo interceptaron e identificaron. Durante el procedimiento, el joven exhibió una caja transparente que contenía aparentemente municiones.

Además, los efectivos observaron un objeto similar a una pistola plateada, con empuñadura marrón.

Posteriormente, en presencia de un testigo, se verificó una riñonera negra que el joven habría arrojado a pocos metros del lugar. En su interior encontraron un elemento con características similares a un revólver gris, con empuñadura símil madera, y cinco municiones de escopeta calibre 12/70.

Los elementos fueron incautados y el individuo demorado, quedando a disposición de la justicia.