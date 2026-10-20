Una noche de lunes con mucha tensión se vivió en la estación de servicio YPF de la primera rotonda de la Ruta 7 en Centenario.

Cerca de las 20:45 efectivos policiales de la Oficina de Investigaciones de la Zona Periferia II que realizaban tareas preventivas intentaron identificar a dos sujetos que iban a bordo de una motocicleta Honda Tornado.

Los hombres, de 18 y 21 años, habrían descartado una pistola Bersa antes de ser demorados. Luego otro sujeto de 23 años llegó en una moto Rouser y en el sector de surtidores le apuntó a los uniformados con un arma tipo Glock y también fue aprehendido.

Además un cuarto integrante logró huir del sector en otro birrodado, aunque lograron identificarlo.

Buscarán más evidencias y habría involucrados con antecedentes

Al lugar arribaron efectivos de la Comisaría Quinta. Se supo que fueron tres los demorados finalmente y dos las armas de fuego secuestradas.

La Fiscalía de Actuación Genérica dispuso que les realicen las pruebas para detectar plomo y se aguarda el análisis de las cámaras de seguridad.

Lo que se sabe hasta el momento es que entre los demorados habría dos hermanos que viven en el Barrio 130 Viviendas de Centenario y tendrían antecedentes delictivos.

Serán trasladados a la comisaría del Casco Viejo y puestos a disposición de la justicia.