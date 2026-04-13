Un violento choque sacudió la mañana de este lunes en la Ruta Nacional 22, donde una camioneta oficial y un auto particular protagonizaron una colisión semi frontal que dejó al menos dos personas heridas. El impacto ocurrió cerca de Choele Choel y obligó a un rápido despliegue de los servicios de emergencia.

El siniestro se registró alrededor de las 08:33, a la altura del kilómetro 965. Allí, una camioneta Chevrolet S10 perteneciente a Vialidad de Río Negro circulaba desde Río Colorado hacia Choele Choel con cuatro ocupantes, mientras que un Peugeot 207 avanzaba en sentido contrario, desde Cipolletti hacia Mar del Plata, con dos personas a bordo.

Pero lo que parecía una maniobra más en una ruta complicada terminó en segundos de tensión extrema. Según las primeras versiones, el conductor de la camioneta intentó sobrepasar a un camión en plena calzada mojada. En ese momento, el spray de agua levantado por el vehículo pesado redujo drásticamente la visibilidad y dejó al conductor prácticamente a ciegas.

Fue ahí cuando todo se descontroló. Al recuperar parcialmente la visión, el chofer se encontró de frente con el Peugeot. Intentó una maniobra desesperada: bajó hacia la banquina para esquivar el impacto. Sin embargo, no fue suficiente. El choque fue inevitable y la violencia del golpe dejó daños importantes en ambos vehículos.

Como consecuencia, una mujer que viajaba en el auto y uno de los ocupantes de la camioneta resultaron heridos y debieron ser trasladados al hospital de Choele Choel para recibir atención médica. Aunque no trascendió la gravedad de las lesiones, el susto fue mayúsculo.