Lo descubrieron y apareció la amenaza

Un intento de robo en un supermercado del oeste de Neuquén capital terminó con un hombre demorado y un arma blanca secuestrada, luego de que el sospechoso amenazara al personal de seguridad y escapara cuando llegó la Policía.

El episodio ocurrió durante la tarde del martes y movilizó a efectivos de la Comisaría 3°, después de que recibieran un aviso por un inconveniente registrado dentro del comercio.

Según las primeras actuaciones, el hombre habría intentado cometer un hecho delictivo en el supermercado. Al ser descubierto por los trabajadores de seguridad, habría reaccionado con amenazas y aseguró que tenía un arma blanca.

Vio a los policías y salió corriendo

La situación tomó otro rumbo cuando los efectivos llegaron al lugar. Los policías intentaron identificar al sospechoso, pero el hombre decidió escapar.

La fuga no duró demasiado. El personal de la Comisaría 3° inició la búsqueda y logró interceptarlo a pocas cuadras del supermercado.

La rápida intervención permitió evitar que el sospechoso se alejara de la zona y controlar una situación que había comenzado dentro del comercio con una amenaza hacia el personal de seguridad.

Tenía una faca en el bolsillo

Durante el palpado preventivo realizado tras la detención, los efectivos encontraron el elemento que el hombre había asegurado tener: se trataba de un arma blanca tipo faca, que llevaba entre sus prendas.

El cuchillo fue secuestrado y quedó incorporado a las actuaciones correspondientes.

El hombre fue demorado y trasladado a la unidad policial, mientras se dio intervención a la autoridad judicial competente.

Terminó a disposición de la Justicia

El procedimiento permitió secuestrar el arma blanca y poner al involucrado a disposición de la Justicia.

El episodio volvió a quedar bajo investigación judicial, mientras los efectivos de la Comisaría 3° avanzaron con las actuaciones correspondientes luego de la amenaza, el intento de fuga y el hallazgo del cuchillo.