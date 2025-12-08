Un salvaje robo en un comercio del oeste neuquino quedó registrado en las cámaras de seguridad del local. El hecho ocurrió el domingo por la mañana y la brutalidad del asalto fue grabada y rápidamente difundida en redes sociales, exigiendo más medidas de seguridad.

El hecho ocurrió en un almacén sobre calle Novella, casi Necochea. Las cámaras del comercio captaron el momento en que el delincuente ingresa con un casco de moto puesto al lugar pretendiendo ser un cliente.

Mientras la joven empleada le cobraba, el sujeto aprovechó la distracción para ingresar por el costado al mostrador, someterla y golpearla para que le entregue dinero de la caja registradora.

Cuando la empleada notó sus intenciones, intentó detenerlo, pero el hombre la tiró contra el piso, provocando que un mostrador de desodorantes caiga encima de ella. Aun así volvió a defenderse, intentando agarrarle las piernas desde el piso, cuando el sujeto la volvió a empujar hacia el suelo.

El delincuente, tras forcejear con la joven y empujarla reiteradas veces, notó que en la caja no había dinero, mientras ella le decía "no hay plata abajo, no tengo caja".

A pesar de que agarró el poco dinero que había en una de las cajas, procedió a retirarse una vez que se dio cuenta que no había nada más, a la vez que la joven le repetía "no tengo nada".

Según fuentes, se cree que gracias a estas imágenes la detención podría concretarse, ya que el hecho ha quedado registrado en el local, sumado a las cámaras policiales de la vía pública.

Se reactiva el reclamo de los comerciantes por los robos

Desde la Cámara de Comercio de Neuquén difundieron el video y pidieron ayuda a la comunidad para difundir la violencia e inseguridad que se vive en la zona. "Así de desprotegidos estamos en el oeste, esto paso ayer, necesitamos ayuda" manifestaron con desesperación y temor.

El hecho, que ocurrió a plena luz del día, vuelve a generar preocupación entre los comerciantes, quienes sienten que podría haberle pasado a cualquiera de ellos. No es la primera vez que se registra un robo violento en el oeste neuquino, ya que desde este año vienen denunciando que hay cada vez más delincuentes armados y que la problemática va creciendo.