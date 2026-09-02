Una persecución policial terminó este martes por la tarde con dos hombres demorados, un Renault Clio negro secuestrado y una investigación abierta por los disparos efectuados durante la huida.

El procedimiento comenzó cuando personal de la Oficina de Investigación Zona Noreste, dependiente de la Comisaría Primera, realizaba tareas de campo y detectó un Clio negro en inmediaciones de Alderete y Tucumán.

El vehículo llamó especialmente la atención porque sus características coincidían con las de un rodado mencionado en otros hechos delictivos ocurridos en los últimos días, entre ellos el robo de bicicletas registrado en calle Belgrano.

El comisario Cristian Velázquez, de la Comisaría Primera, explicó a Mejor Informado cómo se inició el operativo.

“Como daban las características y coincidían, se disponen a identificarlos y lo alcanzan”, recapituló el comisario.

Pero los ocupantes no se detuvieron. Cuando los efectivos intentaron identificarlos, emprendieron una fuga y realizaron dos disparos desde el vehículo, lo que obligó a desplegar un operativo para intentar detenerlos.

La persecución comenzó luego de que intentaran identificar a los ocupantes. Foto: Gentileza Policía de Neuquén

La fuga terminó en pleno centro

Según relató Velázquez, el Clio escapó por Tucumán, luego tomó Independencia y la persecución continuó hasta Rivadavia.

Al llegar a Entre Ríos, los dos ocupantes abandonaron el vehículo y escaparon a pie en distintas direcciones.

En ese momento, los efectivos desplegaron un operativo cerrojo para evitar que los sospechosos pudieran alejarse de la zona.

Uno de ellos fue alcanzado en Villegas e Independencia. El segundo intentó regresar hacia el Clio, pero fue interceptado por otro efectivo antes de llegar al automóvil.

“Desde ahí los efectivos también se separan y producen un operativo cerrojo”, detalló Velázquez.

Los dos hombres quedaron demorados y a disposición de la Justicia.

Los sospechosos abandonaron el vehículo y escaparon a pie. Foto: Gentileza Policía de Neuquén

El Clio que vuelve a aparecer en una investigación

Los dos jóvenes detenidos tras la persecución a los tiros en pleno centro de Neuquén tendrían entre 20 y 25 años y serían oriundos de Plottier. Ambos fueron trasladados a la Comisaría Primera y quedaron a disposición de la Justicia, mientras se intenta determinar qué había detrás de la violenta resistencia al procedimiento.

El secuestro del automóvil abrió una línea clave para los investigadores.

El Renault Clio negro presenta características similares al vehículo que había sido mencionado en otro procedimiento ocurrido durante la madrugada del lunes, cuando dos hombres fueron sorprendidos intentando robar bicicletas de un edificio de Belgrano al 650.

En aquel episodio, los sospechosos fueron detenidos y las bicicletas recuperadas. Ambos, de 20 y 37 años, tenían antecedentes por robo. Además, según había informado la Policía, los hombres habrían llegado en un Clio que luego se retiró del lugar y que no había podido ser localizado.

Ahora apareció un Clio negro con características que coincidirían, aunque será la investigación judicial la que determine si se trata efectivamente del mismo vehículo y si existe una conexión entre ambos episodios.

La posible relación cobra relevancia porque el automóvil fue encontrado durante un procedimiento iniciado precisamente a partir de la identificación de un rodado que coincidía con las características buscadas.

La Policía investiga si el vehículo estuvo involucrado en otros delitos.

Investigan por qué dispararon

Después de la persecución se inició una investigación con intervención de la Fiscalía por abuso de arma.

Velázquez confirmó que el vehículo fue secuestrado y que se activaron los protocolos correspondientes para preservar el rodado.

“Creemos que puede haber algo en el auto, vinculado a la situación que llevó a las personas a disparar y resistirse al procedimiento”, consideró el uniformado.

El Clio fue levantado, precintado y secuestrado, mientras se aguardan las diligencias judiciales que determinarán si finalmente se realiza una requisa en su interior.

La Policía también trabaja para establecer qué ocurrió durante los minutos de la persecución y qué elemento utilizaron los ocupantes para efectuar los disparos.

Uno de los hombres fue atrapado durante el operativo cerrojo. Foto: Gentileza Policía de Neuquén

Una investigación que ahora busca unir las piezas

El procedimiento dejó dos personas demoradas y un vehículo bajo custodia judicial, pero también abrió nuevas preguntas.

La investigación deberá establecer si el Clio secuestrado es el mismo que fue señalado en otros hechos, quién realizó los disparos y qué había dentro del automóvil.

Mientras esas respuestas quedan en manos de la Justicia, la intervención policial permitió detener a los dos ocupantes después de una fuga que atravesó distintas calles del centro neuquino y que incluyó disparos contra los efectivos que intentaban identificarlos.

La banda del Clio azul, otro caso que atemoriza a los vecinos de Centenario..

Otro Clio que también causa temor en Centenario

El modelo Renault Clio vuelve a quedar bajo la lupa de los vecinos por otros hechos registrados en los últimos días en un vehículo de la misma marca, pero de color azul.

Es otro rodado que busca la policía en el marco de una investigación por el robo de una Toyota cargada de electrodomésticos en Centenario. Pero no sería el único episodio reciente que podría estar relacionado con el mismo grupo. Hace pocos días, delincuentes intentaron robar un Volkswagen Polo utilizando una llave, con la intención de ponerlo en marcha y escapar del lugar.

El plan, sin embargo, se frustró cuando la alarma del vehículo comenzó a sonar y obligó a los sospechosos a abortar el robo. El episodio se suma a una seguidilla de movimientos que ahora son analizados para determinar si detrás de los distintos hechos existe una misma banda que se desplaza por la región a bordo del Clio de color azul.