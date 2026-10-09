Un intento de robo en un taller de Neuquén habría terminado con una persona muerta

Un presunto intento de robo en un taller de electricidad de la ciudad de Neuquén es investigado este viernes, luego de que se reportara que habría una persona muerta en el lugar.

El hecho ocurrió en un establecimiento ubicado sobre calle Fava al 600, entre Koessler y Leguizamón. Hasta allí se desplazó personal policial y de Criminalística, que trabaja para relevar la escena y avanzar en la investigación.

Personal de la policía y de Criminalística trabajan en el lugar. La Policía investiga las circunstancias del hecho. De acuerdo con la información extraoficial, el episodio habría ocurrido alrededor de las 3 de este viernes 9 de octubre.

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