Personal de la Comisaría 28° de Villa La Angostura intervino el sábado 31 de octubre, luego de que una pareja de turistas denunciara la sustracción de dos tarjetas de crédito en un comercio de la localidad.

Los damnificados aportaron características de los presuntos involucrados, lo que permitió iniciar un operativo de búsqueda.

A partir del seguimiento realizado mediante el sistema de Monitoreo Urbano, los efectivos lograron localizar e identificar a cuatro personas, tres mujeres y un hombre, de nacionalidad chilena, en otro establecimiento comercial.

Durante las averiguaciones se estableció que una de ellas no registraba ingreso al país por pasos fronterizos habilitados, por lo que se dio intervención a la Dirección Nacional de Migraciones.

Si bien las tareas investigativas no permitieron establecer su vinculación con la sustracción denunciada, Migraciones dispuso iniciar actuaciones para regularizar su situación migratoria.

Finalmente, durante la madrugada, personal de Gendarmería Nacional trasladó a las cuatro personas bajo custodia hasta el paso fronterizo Cardenal Samoré, donde quedaron a disposición de las autoridades correspondientes.