Un hombre de 36 años y nacionalidad chilena fue demorado en Centenario luego de que personal policial detectara que tenía un requerimiento de expulsión del territorio argentino. El procedimiento se realizó durante la tarde del domingo 27 de septiembre, en el marco de un operativo de prevención.

El hecho ocurrió alrededor de las 18:55, en inmediaciones de avenida Libertador y Lago Traful, cuando efectivos de la División Motorizada Demose realizaban tareas de patrullaje preventivo por la zona.

Durante el procedimiento, los uniformados identificaron al hombre y solicitaron una compulsa de sus datos al Centro de Análisis. Desde ese organismo, el operador de turno informó que sobre el ciudadano pesaba un requerimiento de expulsión del país.

Según se informó, la medida había sido dispuesta a solicitud de la Dirección Nacional de Migraciones, delegación Neuquén, en el marco de la Ley Nacional de Migraciones N.º 25.871.

Ante esta situación, los efectivos procedieron a la demora del hombre, quien posteriormente quedó a disposición de la autoridad competente para continuar con las actuaciones correspondientes.