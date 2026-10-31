Cinco integrantes de una familia venezolana fueron encontrados sin vida en su casa del conurbano bonaerense

Un matrimonio y sus tres hijos fueron encontrados muertos este viernes en una vivienda de Merlo, en el oeste del conurbano bonaerense. Las cinco víctimas eran integrantes de una familia venezolana y la Justicia investiga las circunstancias de sus muertes.

La Policía llegó al domicilio, ubicado sobre la calle Mercedes al 2.400, después de recibir el aviso de un allegado que no tenía noticias de la familia. Al ingresar, los agentes encontraron sin vida a la mujer y a los tres menores, todos con diversas heridas. El hombre también estaba muerto y tenía un arma sobre sus piernas.

La Justicia investiga cómo murieron los cinco integrantes

Tras el hallazgo, intervinieron representantes de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N.º 8 y personal de la Policía Científica, que realizó las primeras tareas en el lugar para reunir elementos que permitan reconstruir lo sucedido.

Por el momento, las autoridades no determinaron el origen de las muertes. Una de las principales hipótesis apunta a que el hombre habría asesinado a su pareja y a sus tres hijos y luego se habría quitado la vida.

La investigación continúa para establecer la secuencia de lo ocurrido y confirmar si esa hipótesis coincide con las pruebas reunidas.