Tres personas murieron durante una travesía marítima y se investiga un posible brote de hantavirus en un crucero que navegaba desde Ushuaia hacia Cabo Verde, en un caso que genera preocupación a nivel internacional.

El incidente tuvo lugar en el buque MV Hondius, donde se detectaron los primeros síntomas en pasajeros durante el viaje, lo que encendió las alertas sanitarias a bordo.

La Organización Mundial de la Salud confirmó que al menos uno de los casos corresponde a hantavirus, mientras que otros permanecen en estudio, en un contexto de incertidumbre epidemiológica.

Ante esta situación, se evalúan medidas como el aislamiento de algunos pasajeros y el refuerzo de controles sanitarios, mientras el buque continúa bajo monitoreo permanente por organismos internacionales.

Especialistas advierten que, aunque el contagio entre personas es poco frecuente, la enfermedad puede derivar en cuadros severos, lo que obliga a extremar precauciones frente a cualquier posible brote en espacios cerrados como un crucero.