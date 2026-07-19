Durante la tarde del sábado se desplegó un amplio operativo en la zona del basural de Cutral Co debido a un hallazgo que está siendo investigado. El episodio ocurrió alrededor de las 17, cuando policías se concentraron en uno de los contenedores de la planta de Tratamiento de Residuos.

Con el pasar de las horas se supo que lo que ocurrió fue que un maquinista estaba realizando trabajos cuando se topó con un conjunto de huesos, que aparentemente serían humanos. Según datos, fue en la fosa donde se vuelcan los volquetes que la comuna alquila a terceros o se instalan en barrios de la ciudad.

Fue allí cuando un maquinista que aplastaba los restos volcados desde los volquetes divisó restos óseos. Serían partes de una tibia, peroné y fémur, además pedazos de una cabeza, lo que hizo que parara la máquina, informar el hallazgo y convocar a la policía.

Tras recibir el aviso, efectivos del Departamento Comando Radioeléctrico, de la Comisaría 14ª, personal de la División Criminalística y el médico policial se trasladaron hasta el lugar para realizar las primeras diligencias.

El operativo llevó algunas horas y los huesos ya fueron trasladados para ser puestos a disposición de la fiscalía, quien determinará los pasos a seguir en caso de determinar que se traten de restos humanos.

Por el momento se desconoce la procedencia y antigüedad, y tampoco se tienen datos sobre una posible identificación. La investigación continúa bajo la intervención de la Fiscalía de Turno de Cutral Co, que aguarda los resultados de las pericias forenses para avanzar en el caso.