Qué se sabe de los restos humanos encontrados en una fosa de un taller mecánico abandonado en Plaza Huincul

Un hallazgo conmocionó a la comarca petrolera y abrió una compleja investigación judicial. Restos óseos humanos fueron encontrados este miércoles en un predio abandonado ubicado en el barrio Uno, cerca del sector conocido como El Mirador. Aunque por el momento no existen conclusiones definitivas, la Justicia busca determinar quién era la persona hallada y cuáles fueron las circunstancias de su muerte.

El descubrimiento ocurrió de manera accidental cuando un trabajador realizaba tareas de limpieza y desmalezamiento en un terreno perteneciente a un taller mecánico. Mientras avanzaba con los trabajos, observó restos humanos (esqueleto y un cráneo) en una especie de fosa cubierta por basura y escombros, por lo que dio aviso inmediato a la Policía.

A partir de la denuncia, efectivos policiales y personal judicial se trasladaron al lugar para preservar la escena y comenzar con las primeras diligencias investigativas.

Un cuerpo en avanzado estado de descomposición

Según confirmaron fuentes judiciales, los restos se encontraban en un avanzado estado de descomposición. En declaraciones al portal Cutral Co al Instante el fiscal jefe Gastón Liotard explicó que el lugar permanecía abandonado desde hacía varios años y que el hallazgo se produjo cuando el encargado del predio decidió enviar personal para realizar tareas de limpieza.

"Es un predio abandonado. El encargado, después de seis o siete años sin que hubiera nadie en el lugar, envió a una persona para limpiar. Allí encontraron este cuerpo", señaló.

En el predio también se encontraron restos de prendas de vestir, elementos que podrían aportar información para la futura identificación.

"Aseverar que hubo violencia es absolutamente prematuro", advirtió Liotard, quien remarcó que cualquier conclusión deberá surgir de los estudios científicos que realicen los especialistas.

Por ahora, los investigadores manejan distintas hipótesis. Entre ellas, que la persona pudiera haber fallecido por causas naturales, por un accidente o incluso como consecuencia de un hecho violento.

"Todo daba la impresión de que como ahí vivía una persona indigente antes de la pandemia, pudiera ser esa persona, pero no se puede confirmar todavía", indicó el fiscal.

El desafío de identificar a la víctima

Uno de los principales interrogantes de la causa es determinar quién era la persona encontrada. Para ello, los restos fueron trasladados al Cuerpo Médico Forense del Poder Judicial en Neuquén capital, donde se realizarán los primeros estudios antropológicos y forenses.

Los especialistas buscarán establecer el sexo, la edad aproximada, la antigüedad de la muerte y la existencia de posibles lesiones compatibles con violencia.

Además, se analizarán elementos asociados al hallazgo, como la ropa encontrada en el predio del barrio Uno.

En caso de que los estudios realizados en Neuquén no arrojen resultados concluyentes, los restos podrían ser enviados a laboratorios especializados de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en Buenos Aires.

Allí existen equipos forenses que trabajan con técnicas avanzadas de genética y antropología para establecer identidades a partir de restos óseos.

Desapariciones bajo la lupa

Mientras avanzan las pericias, la Fiscalía también comenzó a revisar antecedentes de personas desaparecidas en la región. Según trascendió, en la actual circunscripción judicial existe la denuncia de una persona desaparecida en 2021 en Cutral Co.

Por ahora, la causa permanece en una etapa inicial y todas las hipótesis continúan abiertas. Las próximas horas serán clave para conocer los resultados de las pericias forenses que podrían aportar los primeros datos concretos sobre la identidad de la víctima y las circunstancias que rodearon su muerte.

Hasta entonces, el hallazgo de los restos humanos en Plaza Huincul continúa rodeado de interrogantes y mantiene bajo investigación uno de los casos más impactantes registrados en la comarca petrolera en los últimos tiempos.