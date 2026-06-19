Con apoyo de una perra rastreadora, sigue la búsqueda de Manlio Martínez en el basural de Neuquén

En el marco de la búsqueda de Manlio Martínez, el Ministerio Público Fiscal y fuerzas de la Policía Provincial y Federal realizaron un operativo de rastrillaje en el Complejo Ambiental Neuquén (CAN), considerado el último lugar donde fue visto con vida. El procedimiento comenzó este jueves al mediodía y continuará durante la jornada del viernes.

El operativo contó con la participación de “Ciara”, una perra entrenada en la búsqueda de personas y especializada en rastros biológicos humanos. El animal fue trasladado desde la división “Cuartel base aeronaval Alte. A. Zar” de la Policía Federal, a requerimiento de la investigación.

Continúa la búsqueda de Manlio Martínez, visto por última vez en el Complejo Ambiental Neuquén.

Las tareas se desarrollan con la presencia de la fiscal del caso, Lorena Juárez, y el asistente letrado Maximiliano Javega, junto a personal del departamento de Seguridad Personal de la Policía neuquina. Según se informó, el objetivo es profundizar la búsqueda en el predio del basural.

"Es una perra que está entrenada específicamente en la búsqueda de rastros biológicos humanos, y por eso solicitamos la colaboración para poder hacer estos rastrillajes", indicó la fiscal del caso.

Martínez, de 35 años y vecino de Colonia Nueva Esperanza, fue visto por última vez en la madrugada del 30 de abril. Se trata de un hombre en situación de pobreza, que realizaba changas para sostener a su pareja y sus tres hijos pequeños.

De acuerdo a la investigación, no se descarta ninguna hipótesis y se continúa reconstruyendo su recorrido previo a la desaparición. Su familia señaló que habría salido a buscar comida para sus animales al basurero.

Asimismo, un comerciante de la zona indicó que la noche del 29 de abril compró bebidas alcohólicas en un almacén cercano al basural. En tanto, un reciclador declaró haberlo visto alrededor de las 3 de la madrugada dentro del Complejo Ambiental Neuquén, en aparente estado de ebriedad, siendo el último en observarlo con vida.