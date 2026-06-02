El Gobierno de Neuquén, a través del Ministerio de Infraestructura y el Instituto Provincial de Vivienda y Urbanismo (IPVU), llamó a licitación para la construcción de 12 unidades habitacionales en la ciudad de Zapala.

Las obras son parte del plan Neuquén Habita, una política integral que impulsa la Provincia para dar respuesta a la demanda habitacional mediante la ejecución de viviendas, infraestructura y desarrollo urbano en distintas localidades.

El presupuesto oficial es de $1.155.076.214 y las obras se ejecutarán bajo el sistema de ajuste alzado y precio global. Tendrán un plazo de ejecución de 365 días corridos.

El proyecto contempla la ejecución de unidades habitacionales desarrolladas íntegramente en planta baja. El programa se divide en dos tipologías diferenciadas: el prototipo A, de 2 dormitorios, con una superficie cubierta de 59 metros cuadrados del cual se construirán 10 viviendas (siendo siete de carácter estándar y 3 adaptadas para personas con movilidad reducida); y el prototipo B, de 3 dormitorios, con una superficie cubierta de 80 metros cuadrados, del cual se ejecutarán 2 viviendas. Ambos modelos cuentan con cocina-comedor y baño completo, debiendo las unidades adaptadas cumplir estrictamente con los estándares de accesibilidad motriz vigentes.

La recepción de ofertas se realizará hasta las 10 del 2 de julio en la Mesa de Entradas del IPVU, ubicada en Carmen de Patagones y Félix San Martín de Neuquén capital. En tanto que la apertura de sobres tendrá lugar ese mismo día, a las 13.00, en el Salón de Acuerdos de Casa de Gobierno.

Las personas interesadas podrán acceder al pliego de manera gratuita mediante solicitud por correo electrónico o a través del sitio web oficial, garantizando la transparencia y accesibilidad del proceso. El pliego podrá ser descargado desde la página www.viviendaneuquen.gov.ar

La documentación correspondiente al pliego licitatorio podrá solicitarse de manera gratuita a través del correo electrónico: licitacionesipvu@neuquen.gov.ar, a partir del 2 de junio.



