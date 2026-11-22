A partir del hallazgo del cuerpo de una mujer de 92 años en el barrio 432 viviendas de Cipolletti, el Ministerio Público Fiscal informó que sobre el cierre del sábado se llevó a cabo un allanamiento y que este domingo se encuentra detenida una persona, a la que mañana se lo formularían los cargos.

La víctima fue identificada como Florencia Ferreyra y presentaba hematomas en distintas partes del cuerpo cuando fue encontrada por efectivos policiales.

El procedimiento se realizó este sábado en una vivienda ubicada sobre calle Arenales, en el módulo 27. Por el hecho, tres hombres de 24, 35 y 39 años habían sido demorados preventivamente mientras se desarrollaban las primeras diligencias.

Luego de esto se informó que hay un detenido tras allanamientos y se le formularían cargos.

Quién avisó del hallazgo

Desde el Fiscalía indicaron además que para la jornada de este domingo está prevista la realización de la autopsia a la anciana. Lo que se sabe hasta el momento es que un familiar encontró el cuerpo de la mujer en el inmueble.

La víctima estaba tendida boca arriba sobre el suelo de una habitación, al costado de la cama, con hematomas en distintas partes del cuerpo. Personal de salud constató que ya había fallecido.

El hallazgo se dio a partir del aviso de un familiar. Desde el Ministerio informaron además que durante la tarde del sábado se recabó información, reunieron indicios y, a última hora, se realizó un allanamiento.

La alerta ingresó al sistema 911 Río Negro Emergencias a través de un hombre que advirtió sobre una persona desvanecida. Al acudir al domicilio, agentes de la Subcomisaria 79 se encontraron con dos hombres en el acceso al módulo; uno de ellos manifestó que habían matado a su abuela.

En las primeras averiguaciones, un vecino declaró que alrededor del mediodía dos hombres le habían pedido un destornillador para forzar la puerta de la vivienda porque la mujer no respondía a sus llamados.