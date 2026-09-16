Una beba permanece internada en grave estado en el Hospital René Favaloro de Santa Rosa, luego de haber ingresado al sistema de salud de 25 de Mayo con severas lesiones que ahora son investigadas por la Justicia. Los padres de la pequeña de sólo 4 meses, quedaron bajo investigación por una posible agresión y ambos tienen una restricción de acercamiento respecto de la pequeña, que actualmente permanece al cuidado de una de sus abuelas.

El dramático episodio ocurrió la semana pasada en 25 de Mayo y tomó intervención judicial después de que desde la dirección del hospital local se radicara una denuncia cuando la beba ingresó para recibir atención médica. La gravedad del cuadro llevó a disponer su traslado a Santa Rosa, donde quedó internada en un centro de mayor complejidad. Al mismo tiempo, intervino la Dirección de Niñez provincial.

La situación médica de la niña es el aspecto que más preocupa. Según información atribuida a fuentes oficiales, sufrió un paro cardiorrespiratorio y permaneció un período sin oxígeno, una circunstancia que podría haberle provocado un daño neurológico. También presenta graves daños en la visión: la pérdida de visión de uno de sus ojos ya estaría confirmada, mientras que todavía resta determinar si el otro podrá recuperarse.

En medio de este cuadro, los médicos ya pudieron retirarle el respirador. Sin embargo, la evolución sigue siendo delicada y todavía no es posible establecer con precisión cuáles serán las secuelas. Las fuentes consultadas señalaron que existe la posibilidad de que la niña quede con una discapacidad de extrema gravedad y que aún deben determinarse sus características y los apoyos que necesitará.

Mientras los médicos intentan establecer el alcance de las lesiones, la investigación judicial apunta a reconstruir qué sucedió antes de que la beba fuera llevada al hospital. La hipótesis de una posible golpiza forma parte de las actuaciones, aunque será la Justicia la que deberá determinar cómo se produjeron las lesiones y si existe responsabilidad penal de alguno de los progenitores.

Por ahora, ninguno de los padres fue detenido. La medida adoptada fue una restricción de acercamiento para ambos, mientras continúa la investigación y se incorporan los informes médicos y demás elementos que permitan esclarecer el caso. La pequeña quedó bajo el cuidado de una abuela, con intervención de los organismos provinciales de protección de derechos.

El caso generó preocupación por la extrema gravedad del estado de la niña y puso bajo la lupa a su entorno familiar. Ahora serán los informes médicos, las pericias y las medidas que disponga la Justicia los que deberán determinar qué ocurrió con la beba de cuatro meses y quiénes tuvieron responsabilidad en el episodio.