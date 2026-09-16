Axel Adrián "Chino" Araneda seguirá tras las rejas hasta que comience el juicio por la tragedia de la Ruta 22 en la que murieron cuatro integrantes de una familia de Catriel. La Justicia resolvió extender la prisión preventiva del acusado y volvió a rechazar la posibilidad de que recupere la libertad mientras avanza el proceso por el brutal impacto ocurrido en noviembre de 2025.

La decisión se conoció durante la audiencia de control de acusación. De esta manera, el expediente entra en una instancia clave y Araneda deberá esperar detenido el avance de la causa hacia el debate oral. La medida no implica una condena, sino que mantiene vigente la prisión preventiva mientras se define su responsabilidad penal.

La historia que lo llevó a prisión comenzó el 21 de noviembre de 2025. Aquella mañana, la potente Volkswagen Amarok V6 que conducía Araneda impactó desde atrás contra una Ford EcoSport que se encontraba detenida en la Ruta Nacional 22, a la altura del kilómetro 1204. El golpe fue de tal magnitud que el vehículo familiar terminó incendiándose.

Dentro de la EcoSport viajaba una familia de Catriel que se dirigía hacia Las Grutas. Una situación relacionada con el equipaje había obligado al conductor a detener la marcha. En cuestión de segundos, la Amarok apareció detrás y se produjo el impacto que terminó con la vida de Liliana Cocuzza, de 60 años; su hija Karina Gutiérrez Cocuzza, de 32; y dos niños de 4 y 6 años. El único sobreviviente fue Justo Pastor Gutiérrez.

Pero hay un dato que atraviesa toda la investigación y que vuelve a aparecer cada vez que se analiza la situación procesal de Araneda: la velocidad. Las pericias incorporadas al expediente determinaron que la Amarok circulaba a más de 170 kilómetros por hora en los instantes previos al choque. Ese elemento forma parte de la reconstrucción del siniestro que sostiene la acusación. Además de que instantes antes había subido una foto en sus redes sociales mientras manejaba desde Cipolletti a Allen, después de una noche de excesos.

A partir de entonces, la defensa del acusado intentó en distintas oportunidades modificar su situación procesal y recuperar la libertad o acceder a medidas alternativas. Sin embargo, esos planteos fueron desestimados y ahora la Justicia volvió a mantenerlo privado de su libertad hasta el comienzo del juicio.

Así, casi diez meses después de aquella tragedia, el “Chinito” Araneda continúa detenido y la causa se acerca a una instancia que puede marcar un antes y un después: el juicio donde deberán discutirse las pruebas y determinarse finalmente la responsabilidad penal del acusado.

Por ahora, la respuesta de la Justicia fue contundente en un punto concreto: Araneda no recuperará la libertad antes del juicio. La prisión preventiva seguirá vigente mientras el expediente avanza y sobre la causa todavía pesa la tragedia de aquella mañana en la Ruta 22, con cuatro vidas que quedaron en el camino.