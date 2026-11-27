La investigación contra Claudio “Chiqui” Tapia por presunto enriquecimiento ilícito sumó nuevas medidas destinadas a reconstruir su patrimonio y determinar el origen de diferentes movimientos de dinero. Entre ellos aparece una transferencia de $260 millones realizada por la AFA.

El fiscal Gerardo Pollicita solicitó al juez federal Ariel Lijo un total de 19 diligencias para establecer la composición patrimonial del presidente de la Asociación del Fútbol Argentino.

La investigación busca determinar además el modo de adquisición, las mejoras realizadas y el valor real de diferentes propiedades relacionadas con el dirigente.

La causa se originó a partir de una denuncia presentada por el empresario Guillermo Tofoni, quien sostuvo que Tapia habría registrado un incremento patrimonial injustificado entre 2016 y 2025. Se trata de una hipótesis que permanece bajo investigación.

Los $260 millones que investiga la Fiscalía

Uno de los movimientos que llamó la atención de Pollicita es una transferencia por $260 millones realizada desde la AFA el 6 de junio de 2023. El fiscal solicitó a la entidad que informe el concepto de esa operación, la orden de pago, quién la autorizó y los comprobantes correspondientes.

“Esa transferencia no ingresó a sus cuentas del Banco Credicoop ni figura en sus declaraciones juradas a las que tuvo acceso esta parte”, señaló Pollicita en el requerimiento.

Por ese motivo, pretende establecer dónde se acreditó el dinero y bajo qué concepto fue percibido.

La Fiscalía también busca información sobre tarjetas adicionales emitidas desde la AFA a nombre de Tapia y quiere determinar si los consumos fueron considerados remuneraciones, retribuciones en especie o anticipos.

Otro de los pedidos apunta a conocer la nómina de vuelos privados utilizados por el dirigente y establecer si en esos viajes estuvo también su pareja, Paola Moyano.

La investigación alcanza además varios movimientos realizados en dólares. Entre las operaciones mencionadas aparece una transferencia de USD 620.000, recibida el mismo día en que Tapia concretó la venta de una propiedad.

También se analizan una extracción de USD 200.000 y un depósito de USD 198.000 realizados con dos días de diferencia, además de movimientos por USD 380.000 y USD 470.000.

Pollicita pretende identificar quién realizó esas operaciones, cuál fue el origen declarado del dinero y qué documentación existe para respaldarlas.

Nueve inmuebles bajo análisis

Las primeras medidas permitieron identificar nueve inmuebles relacionados con Tapia: dos en la Ciudad de Buenos Aires, cuatro en territorio bonaerense y tres en San Juan.

Entre las operaciones que serán analizadas aparece la compra, en 2019, de una vivienda ubicada sobre la avenida Juan B. Alberdi por USD 380.000.

También se investigará la venta de otra propiedad en Caballito por USD 950.000 a la firma VALLE 143 S.A. La escritura se realizó el mismo día en que Tapia recibió la transferencia de USD 620.000 mencionada en el expediente.

La Fiscalía solicitó información a organismos fiscales y registros para reconstruir titulares, valuaciones, pagos de impuestos, servicios y eventuales mejoras realizadas sobre las propiedades.

También requirió a la Inspección General de Justicia (IGJ) documentación sobre VALLE 143 S.A. para determinar si la sociedad constituyó un fideicomiso destinado a construir una propiedad.

Respecto de los inmuebles ubicados en la provincia de Buenos Aires, Pollicita pidió informes históricos de dominio, valuaciones fiscales, planos, permisos de construcción y registros de obras.

Las nuevas medidas buscan reconstruir cómo se conformó el patrimonio de Claudio Tapia durante el período investigado y determinar el origen y destino de los movimientos financieros detectados. Hasta el momento, las inconsistencias señaladas forman parte de una investigación judicial y no constituyen una determinación de responsabilidad penal.