Una investigación por un robo cometido con un arma de fuego terminó con allanamientos en distintos sectores del oeste de Neuquén, donde la Policía secuestró dos pistolas, municiones y demoró a un hombre. Los procedimientos se realizaron durante la mañana de este jueves 10 de septiembre, luego de una causa iniciada por un presunto robo calificado.

El operativo comenzó cerca de las 7 y estuvo a cargo de personal de la Comisaría 16°, con apoyo de efectivos de distintas áreas de la Policía del Neuquén. Los investigadores desplegaron un amplio dispositivo para ingresar a los domicilios señalados en la causa.

Allanamientos y secuestro de armas

Durante los procedimientos, los efectivos encontraron dos armas de fuego tipo pistola. Una de ellas era calibre .380 y la otra calibre .22, además de un cargador y siete cartuchos completos correspondientes al calibre .380.

Tras el hallazgo, se dio intervención a la Justicia, que ordenó la demora de un hombre y el inicio de una investigación por la tenencia ilegal de las armas encontradas.

Los elementos secuestrados quedaron bajo resguardo judicial y serán analizados para determinar su funcionamiento y establecer si tienen relación con el robo que dio origen a la investigación.

Buscan determinar si las armas fueron utilizadas en el robo

Desde la Policía indicaron que las pericias balísticas permitirán avanzar en la investigación y conocer si alguna de las armas halladas fue utilizada durante el hecho denunciado.

Los allanamientos fueron realizados con la participación de efectivos del Departamento Seguridad Metropolitana y de las oficinas de Investigaciones de las zonas Norte, Sur y Este.

“El procedimiento refleja el trabajo articulado entre las unidades operativas y las áreas de investigación de la Policía del Neuquén, fortaleciendo las tareas destinadas al esclarecimiento de hechos delictivos y al secuestro de armas que puedan representar un riesgo para la comunidad”, señalaron desde la Policía.

La fuerza destacó el trabajo conjunto entre las distintas unidades para avanzar en el esclarecimiento del caso y retirar de circulación armas que podrían estar vinculadas a hechos delictivos.