Por pedido de la asistente letrada Analía García, un varón acusado por haber abusado sexualmente de una niña en la ciudad de Neuquén será juzgado por un tribunal colegiado.

El imputado es J.A.B, y los delitos son abuso sexual simple y abuso sexual con acceso carnal, ambos agravados por el vínculo, cometidos bajo la modalidad de delito continuado y en carácter de autor.

Además, García pidió que se le imponga al acusado, durante cuatro meses, la prohibición de acercamiento a menos de 200 metros y de contacto por cualquier medio con la víctima.

La teoría del caso que intentará probar la fiscalía en el debate es que J.A.B abusó sexualmente de una niña de su entorno familiar en la casa del imputado, ubicada en la ciudad de Neuquén, cuando la niña concurría a visitarlo.

Los delitos y la decisión del juez

Durante la descripción de los hechos, la asistente letrada le atribuyó al acusado distintas conductas desde que comenzaron los abusos desde el año 2022. Luego detalló que desde 2024 hasta 2025 el imputado abusó sexualmente de la víctima.

Debido a que la expectativa de pena para los delitos atribuidos es superior a 3 años de prisión e inferior a 15, García pidió que intervenga un tribunal colegiado para juzgar el caso.

Entre la prueba que la funcionaria de la fiscalía detalló para llevar al debate se encuentran la declaración de la víctima, familiares, testigos, además de prueba documental y convenciones probatorias.

El juez de garantías Juan Kees, que estuvo a cargo de la audiencia, avaló el pedido de las partes acusadoras, elevó el caso a juicio y dio intervención a un tribunal colegiado para que intervenga en el debate.

Además, el magistrado hizo lugar a las medidas cautelares, fijó las prohibiciones de acercamiento y contacto, ambas por cuatro meses.