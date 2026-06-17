El tribunal colegiado de Neuquén impuso una pena única de 12 años de prisión de cumplimiento efectivo a un hombre tras declararlo culpable como autor del delito de abuso sexual con acceso carnal. La resolución judicial unificó una condena previa que ya registraba el imputado con la nueva pena de 9 años dictada por el reciente caso de agresión.

El hecho investigado ocurrió la noche del 19 de abril de 2023 en una obra en construcción ubicada en Salta al 700, en la ciudad de Neuquén. La víctima, una adolescente que tenía 15 años al momento del ataque, se encontraba en una situación de extrema vulnerabilidad debido al consumo de sustancias estupefacientes provocado en el entorno del agresor.

La sentencia definitiva fue notificada de forma electrónica por los jueces de garantías Marco Lupica Cristo, Raúl Aufranc y Lucas Yancarelli. En la actualidad, el condenado ya cuenta con condena firme, orden de detención efectiva y fue incorporado al registro de abusadores sexuales de la provincia.

La decisión judicial y el pedido fiscal

La resolución de los magistrados se dio a conocer mediante notificación electrónica tras la audiencia de determinación de la pena celebrada la semana pasada. Durante el debate, el fiscal del caso Gastón Medina había solicitado una condena de 11 años por el nuevo hecho y una unificación total de 15 años de prisión de cumplimiento efectivo.

Si bien los jueces validaron la teoría del caso del Ministerio Público Fiscal, optaron por fijar la pena compuesta en 12 años de cárcel, unificando los antecedentes preexistentes del imputado.

Los antecedentes del hecho en la calle Salta

El veredicto de culpabilidad contra C.O.J. se basó en las pruebas recolectadas sobre lo ocurrido la noche del 19 de abril de 2023. Según la investigación penal, la víctima menor de edad se encontró con el agresor y se dirigieron al edificio en construcción de la calle Salta al 700.

El ataque se produjo en un contexto de consumo de estupefacientes, un factor clave que la fiscalía argumentó como un agravante que profundizó la desprotección e indefensión de la adolescente de 15 años.

¿Qué cambia desde ahora para el condenado?

Además de la restricción total de su libertad en un pabellón penitenciario, el tribunal ordenó la inmediata inscripción del condenado en el Registro de Identificación de Personas Condenadas por Delitos Contra la Integridad Sexual (RIPeCoDIS).

Por motivos legales de protección a los derechos del niño y para preservar de forma estricta la intimidad de la víctima, la identidad completa del abusador se mantiene bajo reserva pública mediante iniciales.