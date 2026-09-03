Un joven de poco más de 20 años permanece en estado crítico luego de caer desde la escalera de emergencia externa del cuarto piso del hospital de Regina. El hecho ocurrió este jueves y generó una fuerte conmoción entre el personal médico y los pacientes que se encontraban en el lugar.

De acuerdo con lo informado por las autoridades sanitarias, el paciente había concurrido para una primera entrevista en el área de salud mental. Minutos después, se arrojó desde la escalera de emergencia, impactando contra el suelo a escasos metros del ingreso a la guardia.

La reacción del equipo médico fue inmediata. El joven fue inmovilizado con una tabla espinal y trasladado de urgencia al sector de guardia, que debió ser desalojado para priorizar su atención. Allí se le practicaron maniobras de reanimación y fue entubado, logrando estabilizarlo de manera inicial. Su estado es crítico y el pronóstico reservado, con derivación prevista a la Unidad de Terapia Intensiva (UTI) del Hospital Francisco López Lima de Roca debido a la gravedad de las lesiones.

El operativo incluyó la intervención de dos unidades de la Policía de Río Negro, que aseguraron el perímetro y realizaron las diligencias correspondientes. Los efectivos relevaron el sector del cuarto piso desde donde se produjo la caída y tomaron testimonios de testigos presenciales.

El personal de seguridad del hospital colaboró para ordenar el ingreso y evitar aglomeraciones en el sector de guardia, mientras los profesionales de salud continuaban con las maniobras de estabilización. Fuentes médicas confirmaron que el paciente sufrió múltiples lesiones internas y fracturas, lo que obliga a un seguimiento minuto a minuto de su evolución. La derivación a Roca se definirá en cuanto las condiciones clínicas permitan el traslado seguro.