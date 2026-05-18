La Municipalidad de Villa La Angostura presentó oficialmente el proyecto técnico preliminar para construir un nuevo puente peatonal sobre el río Correntoso, uno de los sitios más emblemáticos y visitados de la Patagonia.

La propuesta busca recuperar el histórico cruce sobre el llamado “río más corto del mundo” y convertir el sector en un nuevo polo turístico, recreativo y paisajístico para vecinos y visitantes.

El proyecto contempla una estructura exclusivamente peatonal de 54,20 metros de longitud, que será emplazada en el mismo lugar donde funcionó el antiguo puente de madera construido en 1938.

Un diseño inspirado en la Mutisia, la flor símbolo de Neuquén

Uno de los aspectos más distintivos de la obra será su identidad arquitectónica. El diseño estará inspirado en la Mutisia, reconocida como flor provincial de Neuquén, con el objetivo de reforzar el vínculo entre naturaleza, infraestructura y patrimonio local.

La futura pasarela combinará una estructura metálica revestida en madera, buscando integrarse visualmente al entorno cordillerano y mantener una estética acorde al paisaje natural de la región.

Además, el puente contará con un mirador central con óculo, pensado para la observación de peces y la contemplación del Río Correntoso, un atractivo natural reconocido internacionalmente por la transparencia de sus aguas y su entorno boscoso.

La Municipalidad de Villa La Angostura presentó oficialmente el proyecto técnico preliminar para construir un nuevo puente peatonal.

Decks recreativos y nuevos espacios para turistas

La iniciativa también incorpora la construcción de decks sobre ambas márgenes del río. Estos espacios estarán destinados al descanso, la observación del paisaje y la permanencia de visitantes durante todo el año.

Desde el Ejecutivo municipal destacaron que el objetivo es consolidar un nuevo espacio público de valor ambiental, recreativo y turístico, fortaleciendo uno de los puntos más representativos de Villa La Angostura.

Qué ocurrirá con el antiguo puente de madera

El proyecto también deja abierta la posibilidad de conservar parte de la antigua estructura de madera, aunque esa definición dependerá de futuras evaluaciones técnicas y patrimoniales.

La intención del Municipio es preservar parte de la memoria histórica del lugar, ya que el viejo puente formó parte de la identidad turística y urbana de la localidad durante décadas.

Actualmente, la propuesta ya cuenta con memoria descriptiva y desarrollo técnico preliminar, una etapa considerada clave para avanzar en gestiones de financiamiento que permitan concretar la obra en el mediano plazo.

Desde la comuna remarcaron que continúan trabajando junto a organismos y áreas técnicas para obtener recursos que hagan posible la construcción del nuevo puente peatonal sobre el Río Correntoso, una obra que apunta a combinar turismo, patrimonio y naturaleza en uno de los paisajes más icónicos de la Patagonia.