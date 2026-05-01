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Susto en Bariloche

Una joven intentó arrojarse del puente del río Ñireco: la policía la convenció para que no lo hiciera

Los efectivos policiales acudieron al lugar, entablaron un diálogo con la joven y lograron persuadirla para que desistiera de su intención. Luego fue trasladada al Hospital Zonal, donde recibió asistencia médica y contención del área de salud mental.

Por Julieta Robles

Periodista, redactora y editora
Viernes, 01 de mayo de 2026 a las 13:54
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La joven fue encontrada sobre la baranda de un puente del río Ñireco, en la ruta de Circunvalación, en inmediaciones del acceso al barrio Challhuaco.

Una joven saltar desde el puente del río Ñireco, ubicado sobre la ruta de Circunvalación, en inmediaciones del acceso al barrio Challhuaco, en la ciudad de San Carlos de Bariloche. Ocurrió en la madrugada de este viernes. La situación fue advertida a través de un llamado al Sistema de Emergencias 911 y activó un rápido operativo de asistencia.

El hecho ocurrió minutos antes de las 4 de la mañana, cuando dos efectivos de la Policía de Río Negro, pertenecientes a la Comisaría 42, acudieron al lugar y encontraron a la joven apoyada sobre la baranda del puente, sosteniéndose con ambas manos.

En ese contexto, los uniformados iniciaron un diálogo con la mujer, con el objetivo de contenerla y disuadirla de su intención. De manera simultánea, implementaron maniobras de sujeción preventiva para evitar que se arrojara al vacío.

Tras varios minutos de intervención, los efectivos lograron persuadirla y la joven depuso su actitud. Posteriormente fue asistida y trasladada al Hospital Zonal Bariloche, donde recibió atención médica y evaluación por parte del equipo de salud mental del establecimiento.

 

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