El bebé de un año y tres meses que cayó desde una altura de entre 10 y 15 metros en el Cerro Ventana de Bariloche fue dado de alta este lunes, tras permanecer internado en el Hospital Ramón Carrillo. El director del centro de salud, Víctor Parodi, confirmó que el niño sufrió lesiones leves y se encuentra fuera de peligro.

“El menor ingresó con contusiones, excoriaciones y sangrado nasal, pero evolucionó favorablemente y ya fue dado de alta”, aseguró Parodi, llevando tranquilidad a la comunidad tras el accidente ocurrido el domingo.

La investigación judicial continúa. El fiscal Guillermo Lista ordenó pericias sobre la mochila en la que era trasladado el pequeño, hijo de una pareja de turistas rusos. Se busca determinar si el hecho se debió a una falla en el sistema de sujeción o a un uso indebido del equipo.

El accidente se produjo mientras la familia realizaba trekking por el cerro, un sendero corto pero empinado de menos de 4 kilómetros, con abundantes piedras sueltas. Según testigos, el niño rodó por la pendiente hasta detenerse, lo que motivó un rápido operativo de rescate.

Cuatro mujeres que transitaban el camino dieron aviso inmediato y activaron la intervención de Protección Civil, el SPLIF y Parques Nacionales, además de una ambulancia que trasladó al menor al hospital.

Aunque la hipótesis inicial apuntó a una posible negligencia, la fiscalía aclaró que el análisis técnico de los objetos será clave para establecer responsabilidades. Mientras tanto, la noticia del alta médica constituye el dato más relevante y positivo en medio de la conmoción generada por el accidente.