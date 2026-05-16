Una curva, oscuridad y un final brutal

La tarde del viernes terminó de la peor manera para una familia de la región. Un joven de 17 años murió después de protagonizar un violento siniestro vial en el paraje El Arroyón, una zona ubicada cerca de Cinco Saltos donde vecinos suelen advertir por la falta de iluminación y las maniobras peligrosas sobre el camino.

El hecho ocurrió cerca de las 19 en la calle Bridi, un sector rural de la localidad, según explicó el jefe del destacamento 115 del Lago Pellegrini, el suboficial Mayor Rolando Bañares.

Desde Fiscalía precisaron que el adolescente circulaba solo, en una motocicleta de baja cilindrada, cuando perdió el control y terminó impactando contra un poste de madera al costado de la calle.

La violencia del choque fue devastadora.

Testigos hablaron de velocidad y ausencia de casco

De acuerdo a las primeras actuaciones y a los testimonios recolectados en el lugar, el joven manejaba a gran velocidad y no llevaba casco colocado al momento del accidente.

La combinación terminó siendo fatal. En una curva considerada peligrosa, el motociclista no logró controlar el rodado y salió despedido tras el impacto.

Vecinos y personas que estaban en las inmediaciones dieron aviso inmediato a los servicios de emergencia, que llegaron al lugar para asistirlo.

Lo trasladaron de urgencia, pero murió en el hospital

Personal de salud trasladó al adolescente al hospital de Cinco Saltos en estado crítico. Minutos después de ingresar, los médicos confirmaron su muerte debido a las graves lesiones sufridas.

La noticia golpeó fuerte en la zona, donde el caso volvió a poner en discusión las condiciones en las que muchos jóvenes circulan en moto y los riesgos que se multiplican en caminos poco iluminados y sin controles permanentes.

Qué dijo la Fiscalía sobre el accidente

En la investigación intervino el Ministerio Público Fiscal, que descartó la participación de otros vehículos y aseguró que no existen indicios de criminalidad.

Las pericias intentarán determinar con precisión cómo fueron los segundos previos al choque que terminó con la vida del adolescente.

En el lugar trabajó personal de la Policía de Río Negro, coordinado por el jefe de la zona de la Unidad Regional Quinta, el comisario Inspector Balboa.