Un hecho de inseguridad conmocionó a Roca en la madrugada de este domingo. Un joven de 28 años que se dirigía a trabajar en un boliche bailable fue interceptado por delincuentes en el barrio Nuevo y golpeado brutalmente para robarle su bicicleta y su teléfono celular.

El ataque ocurrió cerca de la medianoche en la calle Montevideo al 1900. Según trascendió, la víctima circulaba en su bicicleta cuando fue abordada por los agresores, quienes lo golpearon con extrema violencia antes de huir con sus pertenencias. Como consecuencia de la golpiza, el joven sufrió lesiones graves y fue trasladado de urgencia al hospital local.

Desde la dirección del López Lima informaron que presenta hematoma epidural, fractura en el lado derecho del cráneo y sangrado interno entre el cráneo y el cerebro producto de los golpes recibidos.

El paciente ingresó a terapia intermedia alrededor de la 1 de la madrugada y permanece internado bajo observación médica. De acuerdo con el parte oficial, se encuentra estable y fuera de peligro, aunque este lunes se le realizará una tomografía de control para evaluar la evolución de las lesiones.

La Policía de Río Negro inició una investigación para dar con los responsables, quienes escaparon del lugar con la bicicleta y el celular de la víctima. Hasta el momento no se registraron detenciones, pero se dispuso un operativo de búsqueda en distintos sectores de la ciudad.

El hecho generó preocupación en la comunidad que reclamó mayor presencia policial y medidas de seguridad para evitar nuevos episodios de violencia en los barrios.