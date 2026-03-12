A una jubilada de Santa Rosa, víctima de una entradera violenta, le robaron 600 mil dólares y oro. Las pistas que surgieron en la investigación condujeron a la Policía de La Pampa a Río Negro y Neuquén, donde se realizaron siete allanamientos simultáneos. Durante el procedimiento, que contó con la colaboración de las fuerzas de ambas provincias, se secuestró importantes pruebas. Además, se logró detener a una sola persona, un conocido delincuente roquense, hijo de un policía exonerado, que en el momento del hecho, hacía apenas 16 días salió de la cárcel tras purgar más de seis años de condena.

El hombre, de 34 años, con antecedentes múltiples, cayó en las últimas horas tras un allanamiento en su casa de la calle Tierrra del Fuego de Roca, uno de los procedimientos que se desplegaron en Río Negro, Neuquén y La Pampa. Para los investigadores no se trata de un improvisado: es un delincuente muy conocido dentro del ambiente delictivo regional y estaría vinculado a otros robos violentos cometidos en el Alto Valle y en territorio pampeano.

El golpe que desató la investigación ocurrió el 30 de octubre pasado en una vivienda de Santa Rosa. Aquella noche, una banda irrumpió en la casa de una mujer de 75 años y se llevó un botín gigantesco: 600 mil dólares en efectivo y joyas de oro. El caso sacudió a la capital pampeana y puso en alerta a los investigadores por la precisión con la que actuaron los delincuentes.

Sin embargo, a medida que avanzó la pesquisa comenzó a aparecer un entramado mucho más oscuro. Los detectives concluyeron que detrás del golpe no había simples ladrones ocasionales, sino una banda que operaba en distintas provincias y que tenía como blanco preferido a adultos mayores.

En ese contexto apareció el nombre del sospechoso detenido en General Roca. Según la investigación, el hombre había salido el 14 de octubre de la Unidad 4 del Servicio Penitenciario Federal en Santa Rosa, donde cumplía una condena de seis años y medio por una serie de robos. Apenas dos semanas después, ya estaba otra vez en la calle y con hambre de participar de un golpe millonario.

Pero la historia tiene otro dato que no pasó desapercibido para los investigadores. El detenido es hijo de un policía de Río Negro que años atrás fue separado de la fuerza tras quedar involucrado en distintos delitos. Padre e hijo incluso fueron arrestados juntos en 2019 en Punta Alta durante un procedimiento por robo agravado en el que la Policía secuestró un arma de fuego, un vehículo y un handy utilizado para comunicarse durante los golpes.

Allanamientos en toda la zona

Mientras tanto, los procedimientos realizados en las últimas horas dejaron al descubierto otros detalles inquietantes. En total se realizaron siete allanamientos simultáneos en Neuquén, enla calle Richieri, en Cipolletti y en Roca con participación de brigadas de investigaciones y fuerzas especiales.

En uno de los domicilios allanados, los investigadores encontraron más de 60 blísteres con tarjetas SIM de distintas compañías telefónicas, varios celulares y joyas. Para los detectives, ese lugar funcionaba como una especie de búnker de estafas telefónicas desde donde se realizaban llamadas masivas para engañar a víctimas y obtener dinero o información personal.

Pero además la investigación conecta a varios de los sospechosos con otro hecho de extrema violencia ocurrido en Cipolletti. La entradera en la casa de Juan Carlos "El Cheva" Gorini y su esposa María Ladavaz. EPor ese hecho hay tres detenidos, entre ellos dos policías de Roca, que habría tenido participación directa en el hecho.

Por esta razón, los investigadores llegaron al Establecimiento de Ejecución Penal 5 de Cipolletti, donde allanaron la celda en la que esta alojado uno de los detenidos por la entradera a "El Cheva". Allí secuestraron un celular utilizado por el preso que será sometido a distintas pericias.

En la casa del detenido, en la calle Tierra del Fuego de Barrio Progreso de Roca, incautaron armas, municiones de distintos calibres y hasta una granada de gas, que sería utilizada para intimidar a las víctimas.

Mientras los investigadores analizan celulares, comunicaciones y movimientos de dinero, el destino del botín sigue siendo un misterio. Los 600 mil dólares robados a la jubilada de Santa Rosa todavía no aparecieron.

La entradera en Santa Rosa

Poco antes del mediodía del 30 de octubre del año pasado, dos hombres bien vestidos, con traje y simulando ser de la Anses, golpearon la puerta de la casa de dos pisos de Juan XXIII al 200 de la capital pampeana. La mujer de 75 años estaba sola y se negó a abrirles la puerta, entonces ingresaron a la fuerza.

Con golpes y amenazas, le exigían los dólares que tenía guardados. Ante la negativa, la llevaron hasta el primer piso y la maniataron con sábanas. Uno de ellos le apoyaba un cuchillo en el cuello para que diga dónde estaba el dinero y las joyas. El otro de los delincuentes comenzó a revisar cada rincón de la vivienda, hasta que encontró el jugoso botín dentro de una lata plástica de cinco litros.

Tras varios minutos de extrema tensión, los delincuentes escaparon del lugar en un Fiat Cronos gris, sin patente que los esperaba en cercanías de la vivienda. La mujer logró desatarse y fue personalmente hasta la Comisaría 3° de Santa Rosa para denunciar el hecho. Luego de cuatro meses de investigación, estudio de cámaras, analizar las características físicas de los delincuentes y cruzar información con investigadores de Río Negro y Neuquén, la Policía de la Pampa llegó a Roca, Cipolletti y Neuquén donde hizo siete allanamientos.