Un joven de 21 años permanece internado en la unidad de terapia intensiva del Hospital Castro Rendón de Neuquén luego de haber recibido un disparo de arma de fuego en la cabeza durante un episodio ocurrido la noche del jueves 27 de agosto en Centenario.

Cómo fue el ataque al joven de 21 años que fue baleado en al cabeza en Centenario

El hecho se registró pasadas las 22 en un sector ubicado al fondo de calle Cuba. A partir de las primeras actuaciones, la Justicia ordenó allanamientos y distintas medidas investigativas para reconstruir las circunstancias en las que se produjo el ataque.

Según la información policial, la víctima fue trasladada inicialmente al Hospital Natalio Burd a bordo de un Renault Sandero que prestaba servicio mediante la aplicación DiDi. El vehículo era conducido por una mujer que viajaba junto a su hija en el asiento delantero.

De acuerdo con su relato, mientras trasladaba al pasajero escuchó varias detonaciones de arma de fuego. Posteriormente advirtió que el hombre que había solicitado el viaje presentaba una herida de bala en la cabeza.

El comisario Fabián Ramírez, coordinador operativo del Departamento de Seguridad Personal, confirmó que el proyectil ingresó al habitáculo a través de la luneta trasera e impactó en la víctima.

Hallaron un arma en una riñonera de la víctima

Durante las actuaciones realizadas en el centro asistencial, los investigadores encontraron una riñonera que pertenecía al joven lesionado. En su interior había una pistola calibre 9 milímetros, elemento que quedó secuestrado para las pericias correspondientes.

Ramírez indicó además que el herido es oriundo de Centenario y posee antecedentes delictivos, aunque evitó adelantar hipótesis concluyentes debido al estado inicial de la investigación.

"Está todo en etapa investigativa. Durante la mañana se trabajó en el lugar de los hechos y el personal de Criminalística obtuvo resultados positivos", señaló el jefe policial en declaraciones a portales de Centenario.

Sin detenidos y con varias líneas de investigación

Al momento de la publicación de esta nota no se informaron detenciones vinculadas al caso. Los peritos trabajaron sobre la escena en busca de rastros balísticos y otros elementos que permitan identificar a los autores de los disparos.

Fuentes ligadas a la investigación señalaron que una de las hipótesis analiza un posible conflicto previo relacionado con la víctima. Sin embargo, mantienen abiertas distintas líneas de trabajo mientras esperan el resultado de las pericias y el avance de los allanamientos ordenados por la Justicia.

El caso se produce en un contexto de episodios armados registrados durante las últimas semanas en sectores de Centenario, especialmente en áreas vinculadas al barrio Vista Hermosa, donde se reportaron enfrentamientos entre grupos familiares.