Un cortocircuito provocó este jueves al mediodía un incendio en un quincho ubicado en una chacra del sector Nueva España, en Centenario. Las llamas causaron importantes daños en la construcción y alcanzaron parte del interior, aunque no se registraron personas lesionadas.

El incendio comenzó pasadas las 12:20 en una propiedad situada sobre la calle 0, en cercanías del ex camping Rocío. Según información de Centenario Digital, una falla eléctrica en un termotanque habría originado el foco que luego se extendió hacia el techo de madera.

Dos dotaciones de Bomberos Voluntarios de Centenario llegaron hasta la chacra y trabajaron para controlar las llamas. El fuego avanzó sobre la parte superior de la estructura y también afectó distintos sectores del quincho.

Los equipos lograron sofocar el incendio y evitar que las llamas alcanzaran otras construcciones de la propiedad. El saldo principal fue de daños materiales.

El fuego avanzó sobre la construcción de madera

La estructura del quincho facilitó la propagación del fuego hacia el techo. Los bomberos concentraron el trabajo en los sectores más comprometidos para frenar el avance de las llamas y controlar los focos que permanecían activos.

El interior de la construcción también sufrió las consecuencias del incendio. A pesar de la magnitud de los daños, no hubo personas que necesitaran asistencia médica.

La intervención demandó el trabajo de dos dotaciones de Bomberos Voluntarios de Centenario. Los equipos llegaron hasta el sector rural y desplegaron las tareas necesarias para asegurar la zona.

Los vecinos reclamaron por el estado de la calle 0

Mientras se desarrollaba el operativo, vecinos de Nueva España volvieron a plantear su preocupación por las condiciones de la calle 0. Los habitantes del sector señalaron que el mal estado del camino genera dificultades en los traslados cotidianos.

El reclamo también apuntó al acceso de los vehículos de emergencia. Los vecinos advirtieron que las condiciones de la calle pueden complicar la llegada de ambulancias, bomberos u otros equipos cuando se produce una situación urgente.