¿Quiere recibir notificaciones de alertas?

Logo Am2022
PUBLICIDAD
Tránsito complicado

No vio el desvío de una obra, pasó de largo y cayó dentro de un canal en Centenario

Un automovilista protagonizó un fuerte accidente este fin de semana en Centenario, luego de perder el control de su vehículo en una zona donde se desarrollaban trabajos viales y terminar dentro de un canal.

Por Facundo Julio

Redactor secciones Espectáculos y Sociedad. Productor del programa La Segunda Mañana por AM550 y Otro Dato por 24/7 Canal de Noticias.
Lunes, 18 de mayo de 2026 a las 09:43
PUBLICIDAD

Un automovilista protagonizó un fuerte accidente este fin de semana en Centenario, luego de perder el control de su vehículo en una zona donde se desarrollaban trabajos viales y terminar dentro de un canal. El hecho generó preocupación entre vecinos y automovilistas que circulaban por el sector.

Según trascendió, el conductor no advirtió a tiempo las modificaciones en la circulación producto de una obra y continuó su marcha hasta caer en el canal ubicado a un costado de la calzada. A pesar del impacto y de los daños materiales registrados en el vehículo, no se informaron heridas de gravedad.

El tránsito estuvo parcialmente interrumpido mientras retiraban el vehículo del canal.

Tras el incidente, personal policial y equipos de asistencia acudieron rápidamente al lugar para colaborar con el conductor y coordinar las tareas de retiro del rodado. El tránsito en la zona permaneció parcialmente afectado mientras se realizaban los trabajos de seguridad correspondientes.

El episodio volvió a poner el foco sobre la señalización en sectores con obras y la necesidad de extremar la precaución, especialmente durante la noche o en zonas con desvíos temporales. Vecinos del lugar remarcaron que en distintos puntos de la ciudad se registran cambios constantes en la circulación debido a trabajos de infraestructura.

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD