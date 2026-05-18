Un automovilista protagonizó un fuerte accidente este fin de semana en Centenario, luego de perder el control de su vehículo en una zona donde se desarrollaban trabajos viales y terminar dentro de un canal. El hecho generó preocupación entre vecinos y automovilistas que circulaban por el sector.

Según trascendió, el conductor no advirtió a tiempo las modificaciones en la circulación producto de una obra y continuó su marcha hasta caer en el canal ubicado a un costado de la calzada. A pesar del impacto y de los daños materiales registrados en el vehículo, no se informaron heridas de gravedad.

El tránsito estuvo parcialmente interrumpido mientras retiraban el vehículo del canal.

Tras el incidente, personal policial y equipos de asistencia acudieron rápidamente al lugar para colaborar con el conductor y coordinar las tareas de retiro del rodado. El tránsito en la zona permaneció parcialmente afectado mientras se realizaban los trabajos de seguridad correspondientes.

El episodio volvió a poner el foco sobre la señalización en sectores con obras y la necesidad de extremar la precaución, especialmente durante la noche o en zonas con desvíos temporales. Vecinos del lugar remarcaron que en distintos puntos de la ciudad se registran cambios constantes en la circulación debido a trabajos de infraestructura.