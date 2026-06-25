¿Quiere recibir notificaciones de alertas?

Logo Am2022
PUBLICIDAD
Lo ayudaron los vecinos

Un joven trabajador de delivery se desvaneció en plena Avenida Olascoaga mientras hacía entregas

El joven de 26 años hacía entregas en bicicleta cuando quedó tendido en la vereda y fue asistido por vecinos, policía y SIEN.

Agregar Mejorinformado en
Agrega Mejorinformado a tus medios preferidos en Google

Por Maite Arana

Licenciada en Comunicación Social. Redactora en Mejor Informado.
Jueves, 25 de junio de 2026 a las 13:19
PUBLICIDAD
El ciclista hacía delivery en la ciudad. Foto Móvil Prima Multimedios.

Pasadas las 12.30 de este jueves un tumulto de gente se concentró en Avenida Olascoaga, entre Sarmiento y Alcorta, por la presencia de una persona desvanecida en la vereda.

El Móvil de 24/7 y AM550 informó que se trataba de un joven que realizaba delivery para la aplicación Pedidos Ya, en bicicleta. Según el relato, tiene 26 años y sufrió una descompensación mientras estaba en su horario laboral.

El ciclista estaba realizando entregas de Pedios Ya cuando se descompensó y cayó de su bicicleta, quedando tendido en la vereda.

En el lugar las primeras asistencias las brindaron vecinos y policía que circulaba por la zona. Personal del Sistema Integrado de Emergencias (SIEN) también se hizo presente en el bajo neuquino.

Afortunadamente fue atendido en el lugar y según adelantaron se encontraría estable y sin lesiones.

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD