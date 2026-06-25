Un joven trabajador de delivery se desvaneció en plena Avenida Olascoaga mientras hacía entregas

Pasadas las 12.30 de este jueves un tumulto de gente se concentró en Avenida Olascoaga, entre Sarmiento y Alcorta, por la presencia de una persona desvanecida en la vereda.

El Móvil de 24/7 y AM550 informó que se trataba de un joven que realizaba delivery para la aplicación Pedidos Ya, en bicicleta. Según el relato, tiene 26 años y sufrió una descompensación mientras estaba en su horario laboral.

El ciclista estaba realizando entregas de Pedios Ya cuando se descompensó y cayó de su bicicleta, quedando tendido en la vereda.

En el lugar las primeras asistencias las brindaron vecinos y policía que circulaba por la zona. Personal del Sistema Integrado de Emergencias (SIEN) también se hizo presente en el bajo neuquino.

Afortunadamente fue atendido en el lugar y según adelantaron se encontraría estable y sin lesiones.